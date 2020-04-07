Правительство Великобритании предоставило статус "ключевых работников" журналистам, освещающим пандемию

Правительство Великобритании классифицировало всех журналистов, освещающих пандемии коронавируса (COVID-19), как "ключевых работников". К категории "ключевые социальные сферы" английские власти добавила журналистов и общественных вещателей.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины, ссылаясь на сайте Press Gazette.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании разъяснил, что имеются в виду все без исключения журналисты, которые информируют общество о пандемии, а не только телерадиовещатели, как ошибочно подумали сначала.

Классификация означает, что работа журналистов считается "критически важной во время противостояния COVID-19", и, в частности, позволяет претендовать на пособие по уходу за детьми из-за закрытия школ. К этой же категории работников "ключевых социальных сфер" относятся лица, обеспечивающие функционирование системы правосудия, священники, благотворительные организации и работники, оказывающие важные базовые услуги. Ключевыми считаются также работники сферы здравоохранения и социальной защиты населения, работники образования, транспортные работники, коммунальные работники и ответственные за производство, распространение и реализацию продуктов питания и других товаров первой необходимости.

Государственный секретарь по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Оливер Доуден отметил: "Новости по телевидению, радио и в прессе никогда не были более важны, чем сейчас, я подтверждаю, что вещатели, журналисты и необходимый вспомогательный персонал включены в число ключевых работников".

Забегая вперед, британский Национальный союз журналистов (NUJ) заявил, что если Великобритания планирует вводить меры полной или частичной изоляции, чтобы попытаться предотвратить распространение коронавируса, то журналистам следует предоставить свободу передвижения, чтобы они могли продолжать свою информационную деятельность.

"Пресс-карта должна быть достаточным доказательством", - отметили в NUJ. Однако, правительство пока не объявило об установлении определенных ограничений и исключений из них. По информации представителей Национального союза журналистов, которые присутствовали на онлайн-конференции чиновников с руководителями всех газет Великобритании, во время разговора газетчики отметили, что исходя из возраста подавляющего аудитории печатных газет необходимо "обеспечивать поддержание жизнедеятельности каждого из звеньев процесса доставки свежей прессы в почтовые ящики людей".

NUJ сообщил, что представители отрасли заявили, что "отмечают рекордный спрос на новости одновременно с беспрецедентным снижением доходов от рекламы". Группы газет попросили правительство запустить "объемную и национальную" рекламную кампанию по тематике коронавируса, оказать помощь за счет национального страхования и облигаций, и предоставить беспроцентные займы, чтобы помочь им пережить пандемию.

Ассоциация Новостных Медиа (News Media Association) предупредила, что кризис коронавируса представляет серьезную угрозу для издателей за резкого сокращения рекламы, добавив, что некоторые "не выживут в течение следующих нескольких месяцев, если им немедленно не помочь". В Ассоциации отметили: "Существует настоятельная потребность в немедленной финансовой и операционной поддержке для всех национальных, региональных и местных СМИ. Содержание потока важных новостей, остановка процесса многочисленных потерь рабочих мест будет выгодно для государственного фонда и общества в долгосрочной перспективе".

Вслед за Великобританией, расширило перечень "ключевых работников" и правительство Шотландии. Об этом сообщило издание Evening Express. В письме к Шотландскому газетному обществу Фиона Хислоп, секретарь Кабинета министров по вопросам экономики, справедливой работы и культуры заявила, что доступ к достоверной информации является "ключевой частью" нормального функционирования общества.

Хислоп отметила: "Мы призвали все органы государственной власти обеспечить журналистам свободу передвижения, в которой они нуждаются для выполнения своей важной работы. Я также попросила своих сотрудников убедиться, что полиция Шотландии получила это сообщение".

Она также добавила, что необходимо обеспечить бесперебойную доставку прессы всем читателям.