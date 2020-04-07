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07 апреля 2020, вторник, 16:19 15
Спорт 2020-04-07T16:19:33+03:00
Українські Новини
США обвиняет Россию и Катар в даче взяток за проведение чемпионатов мира по футболу

США обвиняет Россию и Катар в даче взяток за проведение чемпионатов мира по футболу

Елизавета Кесельман
США, Россия, Футбол, Расследование, ФИФА, Катар, Обвинение
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

6 апреля американская федеральная прокуратура обвинила бывших футбольных функционеров из нескольких стран в получении взяток от России и Катара, которые добивались и получили право проведения чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. Об этом передает Радио Свобода.

Согласно информации, экс-вице-президент ФИФА из Тринидада а также Тобаго Джек Уорнер получил от России $5 млн через подставные компании. Часть финансов выплачивали американские фирмы, которые представляли интересы России при подготовке к чемпионату. Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро получил от России $1 млн.

Бывший член исполнительного комитета ФИФА от Гватемалы Рафаэль Сальгеро обвиняется в получении миллиона долларов за голосование о предоставлении России права проведения чемпионата. Аргентинцу Хулио Грондони, парагвайцу Николасу Леос и бразильцу Рикардо Тейшейра выдвинуты обвинения в получении взяток от Катара.

Процесс голосования в 2010 году, в результате которого Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира по футболу, сопровождала серия скандалов и расследований. Россия получила тогда верх в противостоянии с Англией и совместными заявками Нидерландов и Бельгии, Испании и Португалии. Катар опередил в борьбе за право принимать мировое первенство Соединенные Штаты.

Эти результаты сразу же вызвали подозрения. Более половины участников голосований, среди которых и президент ФИФА Зепп Блаттер, стали объектами различных обвинений. Блаттер впоследствии был отстранен от должности президента после расследования, проведенного комитетом ФИФА по этическим вопросам. Другие фигуранты дела стали объектами обвинений по делам о продаже прав на трансляцию игр чемпионата и были вынуждены уйти в отставку.

Это официальное обвинение — первое, в котором утверждается, что Россия и Катар получили право на чемпионаты, дав взятки чиновникам ФИФА.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ писали о том, что за право провести ЧМ мира по футболу-2022 Катар заплатил ФИФА $880 миллионов.

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