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07 апреля 2020, вторник, 16:06 593
Общество 2020-04-07T16:14:31+03:00
Українські Новини
Карантин дает возможность Украине сделать качественный прорыв в онлайн-обучении, – Инна Костыря

Карантин дает возможность Украине сделать качественный прорыв в онлайн-обучении, – Инна Костыря

Ирина Дорофейчук
Киевский национальный университет культуры и искусств, Инна Костыря, Онлайн-обучение
Инна Костыря. Фото: Николай Волошин
Инна Костыря. Фото: Николай Волошин

Карантин дает Украине уникальную возможность сделать качественный прорыв в онлайн-обучении через использование доступных онлайн-платформ.

Об этом написала в своей колонке проректор и профессор кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Инна Костыря.

Украина ввела карантин для борьбы с распространением коронавируса и система образования столкнулась с проблемой продолжения учебного процесса. Такая же дилемма стоит и перед учебными заведениями по всему миру.

Так, по словам Инны Костыри, ведущие американские университеты, среди них Принстонский и Гарвардский, подготовили для своих преподавателей и студентов отдельные онлайн-страницы с подробным описанием каким образом организовать преподавание и обучение с помощью таких открытых платформ как Blackboard или Canvas, или же Zoom. Эти платформы позволяют преподавателям представить свой курс, материалы, презентации, организовать тесты и оценки студентов, а также проводить синхронный учебный процесс с помощью онлайн-видеоконференции.

Более того, как отметила проректор Киевского национального университета культуры и искусств, американские университеты начали делиться между собой в открытом доступе информацией об инструментах и ​​платформах, которые они начали использовать для налаживания дистанционного обучения.

Китайские университеты тоже перешли на дистанционное онлайн-обучение, преимущественно используя собственные платформы и инструменты, а также собираются организовать защиту дипломов студентов с помощью онлайн-платформ. Китайские коллеги отметили, что с введением онлайн-обучения они отметили улучшение и углубление взаимодействия преподавателей и студентов во время обучения, как и большую удовлетворенность студентов от их учебных курсов.

Костыря отметила, что и американские, и китайские университеты столкнулись с тем, что преподаватели были не готовы к переходу на онлайн-обучение из-за недостатка знаний об имеющихся и доступных инструментах, поэтому они организовали обучение для них и подготовили подробные инструкции как пользоваться онлайн-инструментами.

Инна Костыря также убеждена, что сегодняшний кризис и карантин - это возможность сделать огромный шаг навстречу новому. Украинские университеты должны воспользоваться этой возможностью как возможностью сделать качественный прорыв в образовательном процессе в университетах. "Наши коллеги в мире продемонстрировали, что онлайн-обучение дает безграничные возможности - усилить взаимодействие преподавателя и студента. Главное воспользоваться своим шансом сейчас, чтобы выйти из карантина с новыми возможностями", - отметила она.

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