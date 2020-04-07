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  • Корпорация "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса
07 апреля 2020, вторник, 15:02 1321
Медицина 2020-04-07T15:30:20+03:00
Українські Новини
Корпорация "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса

Корпорация "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса

Елена Новикова

Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре сегодня получила вторую из 12 современных систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Первая такая система экспресс-диагностики от корпорации "АТБ" была передана накануне медикам, работающим в Полтавской области. Передовое оборудование на сумму около 10 млн грн. закупила во Франции корпорация "АТБ" по просьбе Офиса Президента Украины.

"Современные системы CFX96, которые помогут оперативно диагностировать и выявлять заболевания COVID-19, в период с 6 по 17 апреля будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре", — сообщила пресс-служба корпорации "АТБ".

CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции и объявления общенационального карантина для корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса одна из приоритетных задач — реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения. Сегодня благодаря плодотворному сотрудничеству корпорации "АТБ" с Офисом Президента в Украину уже прибыло современное медицинское оборудование для оперативного диагностирования и выявления заболевания COVID-19. В ближайшее время оборудование будет передано областным лабораторным центрам и больницам страны", — прокомментировал Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ".

Передовое диагностическое оборудование, закупленное корпорацией "АТБ" во Франции,  не только обеспечивает безошибочную диагностику, но и позволяет делать это максимально быстро. Как рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, прибор может проводить 90–100 анализов одновременно, выдавая результаты в режиме реального времени. "Для нас очень важно, чтобы такие приборы были в больнице имени Мечникова, потому что тысячи людей, которые сегодня нуждаются в диагностике, должны знать — здесь им обязательно помогут, правильно поставят диагноз и назначат лечение", — заявил медик во время передачи оборудования.

Как сообщалось ранее, с 3 по 23 апреля корпорация "АТБ" реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для его реализации сеть "АТБ"  выделила 100 млн грн.

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