Корпорация "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса

Областная клиническая больница имени Мечникова в Днепре сегодня получила вторую из 12 современных систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также инфекционных заболеваний. Первая такая система экспресс-диагностики от корпорации "АТБ" была передана накануне медикам, работающим в Полтавской области. Передовое оборудование на сумму около 10 млн грн. закупила во Франции корпорация "АТБ" по просьбе Офиса Президента Украины.

"Современные системы CFX96, которые помогут оперативно диагностировать и выявлять заболевания COVID-19, в период с 6 по 17 апреля будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре", — сообщила пресс-служба корпорации "АТБ".

CFX96 — это флагманская высокопроизводительная система, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени.

"В условиях распространения коронавирусной инфекции и объявления общенационального карантина для корпорации "АТБ" как социально ответственного бизнеса одна из приоритетных задач — реализация благотворительных программ и проектов, направленных на всестороннюю поддержку и помощь различным слоям населения. Сегодня благодаря плодотворному сотрудничеству корпорации "АТБ" с Офисом Президента в Украину уже прибыло современное медицинское оборудование для оперативного диагностирования и выявления заболевания COVID-19. В ближайшее время оборудование будет передано областным лабораторным центрам и больницам страны", — прокомментировал Борис Марков, председатель Совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ".

Передовое диагностическое оборудование, закупленное корпорацией "АТБ" во Франции, не только обеспечивает безошибочную диагностику, но и позволяет делать это максимально быстро. Как рассказал главврач Областной клинической больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, прибор может проводить 90–100 анализов одновременно, выдавая результаты в режиме реального времени. "Для нас очень важно, чтобы такие приборы были в больнице имени Мечникова, потому что тысячи людей, которые сегодня нуждаются в диагностике, должны знать — здесь им обязательно помогут, правильно поставят диагноз и назначат лечение", — заявил медик во время передачи оборудования.

Как сообщалось ранее, с 3 по 23 апреля корпорация "АТБ" реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для его реализации сеть "АТБ" выделила 100 млн грн.