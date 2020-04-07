Руководство страны должно немедленно начать преодоление кризисной ситуации в энергетике, - депутат

Кризисная ситуация в энергетике требует немедленного вмешательства руководства государства и принятия соответствующих решений, в частности необходимо срочно назначить министра энергетики и защиты окружающей среды и отстранить от влияния на энергоотрасли председателя профильного комитета ВР Андрея Геруса. Об этом говорится в обращении народного депутата Украины, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Виктории Гриб к президенту, премьер-министру и председателю парламента, информирует портал obozrevatel.com.

Депутат отметила, что отсутствие министра энергетики и защиты окружающей среды негативно сказывается на решении проблем в энергоотрасли, которая сейчас переживает серьезный кризис. В частности, остановка медиации по решению вопроса "зеленого" тарифа нанесет стране ущерб на сотни миллионов долларов.

"Продолжение такой политики приведет к неминуемому кризису и упадку двух ключевых отраслей экономики, а именно: отрасли энергетики и экологической отрасли. Как наглядный пример регресса в работе министерства, хочу привести остановку длительных переговоров (медиации) с инвесторами о реструктуризации "зеленого" тарифа для возможности снижения финансовой нагрузки на Гарантированного покупателя. Не нахождение компромиссного решения с инвесторами в этом вопросе будет стоить стране сотни миллионов долларов США", - сообщила Гриб.

Кроме того, депутат отметила, что много претензий к главе энергетического комитета ВР Андрею Герусу, действия которого привели к критическим последствиям в работе энергопредприятий.

"Под руководством господина Геруса А.М. законодательство в сфере энергетики принимается хаотично и бессистемно. В основном на рассмотрение парламента выносят вопросы, которые уже имеют критические последствия для предприятий отрасли, государства и граждан. Другие законопроекты, направленные на долгосрочное развитие отрасли и предупреждение кризисных явлений и последствий, месяцами не выносятся даже на предварительное рассмотрение членами Комитета", - отметила Гриб.

По ее мнению, Андрей Герус должен быть немедленно отстранен от должности главы энергетического парламентского комитета за его фактическое самоустранение от решения проблем энергоотрасли Украины.

"Считаю, что сегодня государство не может себе позволить рисковать судьбой наиболее капиталоемкой отрасли экономики, которую поглощает кризис непутевого административного регулирования и, ради сохранения должности одного "эффективного" менеджера, который в течение 8 месяцев своей работы занят не реформирование профильных отраслей, а борьбой с частной компанией ДТЭК", - подытожила Гриб.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Андрей Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

В свою очередь народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что импорт российской электроэнергии, пролоббированный главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом, привел к падению промпроизводства и росту уровня безработицы в Украине, а также сообщил, что на оптовом рынка электрической энергии проводятся подозрительные операции, на которых благодаря "схеме Геруса" зарабатывают близкие к нему компании.