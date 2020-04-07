В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными украинцами. Есть пострадавшие

Восемь эвакуируемых украинцев госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия в Венгрии, в то время, как больше 13 тысяч украинцев за границей обратились в МИД Украины для эвакуации.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк, передают Українські Новини.

"На 75 километре автомагистрали М3 у г. Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", - написал он.

По его словам, два из восьми госпитализированных граждан находятся в тяжелом состоянии, шесть - в удовлетворительном.

Он также отметил, что представителями украинского дипломатического корпуса выполняется протокол.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года в масштабном ДТП в Венгрии погибли двое украинцев, еще семь - ранены.

Также в Украине на две трети снизилось количество ДТП из-за карантина.