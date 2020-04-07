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07 апреля 2020, вторник, 13:26 1114
Бизнес 2020-04-07T13:45:02+03:00
Українські Новини
ХТЗ требует наказать адвоката скрывающегося в Испании экс-директора Губина

ХТЗ требует наказать адвоката скрывающегося в Испании экс-директора Губина

Ирина Дорофейчук
Харьковский тракторный завод, ХТЗ, Владислав Губин, Илья Кундиус
Харьковский тракторный завод (ХТЗ). Фото из открытых источников
Харьковский тракторный завод (ХТЗ). Фото из открытых источников

Менеджмент Харьковского тракторного завода (ХТЗ) потребовал от Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов призвать к ответу Илью Кундиус, адвоката бывшего генерального директора предприятия Владислава Губина, ныне находящегося в Испании.

Как сообщалось ранее, весной 2018 года Губин признан Орджоникидзевским районным судом г. Харькова виновным в ряде преступлений и осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на 3 года. Кроме того, бывший гендиректор ХТЗ должен возместить заводу нанесенный материальный ущерб в размете 23,3 млн гривен. В настоящее время дело рассматривает Харьковский апелляционный суд, Владислав Губин с 2017 года проживает в Испании, а прокуратура Харьковской области официально заявила о его скорой экстрадиции.

В жалобе Алексея Николаенко, директора по защите ресурсов ХТЗ, говорится, что ряд заявлений, сделанных Ильей Кундисом СМИ (30.03.2020 г., www.interfax.com.ua, www.ukrrudprom.ua), вводят общественность в заблуждение и противоречат нормам адвокатской этики. "Считаем, что адвокат Кундиус распространил через интернет-ресурсы сведения, которые не соответствуют действительности, обстоятельства уголовного производства изложены неправдиво, что осуществлено адвокатом или нарочно с целью манипулирования общественным мнением, или из-за некомпетентности", - сказано в документе.

Во-первых, из содержания данной статьи, основанной на комментариях Кундиуса следует, что Губину не угрожает экстрадиция. Это не соответствует действительности, поскольку, как сказано в жалобе и хорошо известно из обстоятельств дела адвокату экс-директора ХТЗ: "На основании решения Отделения №3 Уголовного суда Национальной аудиенции Испании от 21.03.2019 года, 25 февраля 2020 года Советом Министров Испании выдано разрешение на передачу в порядке экстрадиции компетентным органам Украины обвиняемого Губина В.В.". В подтверждение сказанного заявитель предоставил копии письма Министерства юстиции Украины от 12.03.2020 года и письма Посольства Украины в Королевстве Испания от 06.03.2020 года №6127/71-500-0411.

Во-вторых, Илья Кундиус распространил информацию, согласно которой преступление, в котором обвиняют Владислава Губина, а именно растрата имущества завода, якобы не является коррупционным. В то же время, преступление, в котором обвиняется Губин, согласно действующему уголовному законодательству, квалифицируется как коррупционное. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которым преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, совершенное путем злоупотребления служебным положением, в чем и обвиняется экс-гендиректор, отнесено к коррупционным, вступил в силу 04.03.2015 года, а соответствующие действия были произведены экс-директором ХТЗ 30 июня 2015 года. Таким образом, противоположные утверждения адвоката опять же свидетельствуют о его некомпетентности или умышленном распространении неправдивых сведений.

В финальной части документа говорится: "Независимо от цели и причин указанных действий считаем, что адвокатом через Интернет были распространены заведомо ложные, искажающие действительность сведения, что является нарушением Правил адвокатской этики и основанием для привлечения Кундиуса И.В. к дисциплинарной ответственности адвоката". Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь ст. 33-41 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а также ст.ст. 7, 50, 55-57 Правил адвокатской этики, заявитель просит:

  1. Возбудить по данному заявлению дисциплинарное дело в отношении адвоката Кундиуса Ильи Вячеславовича (свидетельство №1721 выдано Харьковской областной КДКА 28.02.2012 года).
  2. Привлечь адвоката Кундиуса Илью Вячеславовича к ответственности за совершение дисциплинарного проступка и применить к нему взыскание в соответствии с действующим законодательством Украины.
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