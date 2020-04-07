ХТЗ требует наказать адвоката скрывающегося в Испании экс-директора Губина

Менеджмент Харьковского тракторного завода (ХТЗ) потребовал от Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов призвать к ответу Илью Кундиус, адвоката бывшего генерального директора предприятия Владислава Губина, ныне находящегося в Испании.

Как сообщалось ранее, весной 2018 года Губин признан Орджоникидзевским районным судом г. Харькова виновным в ряде преступлений и осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности на 3 года. Кроме того, бывший гендиректор ХТЗ должен возместить заводу нанесенный материальный ущерб в размете 23,3 млн гривен. В настоящее время дело рассматривает Харьковский апелляционный суд, Владислав Губин с 2017 года проживает в Испании, а прокуратура Харьковской области официально заявила о его скорой экстрадиции.

В жалобе Алексея Николаенко, директора по защите ресурсов ХТЗ, говорится, что ряд заявлений, сделанных Ильей Кундисом СМИ (30.03.2020 г., www.interfax.com.ua, www.ukrrudprom.ua), вводят общественность в заблуждение и противоречат нормам адвокатской этики. "Считаем, что адвокат Кундиус распространил через интернет-ресурсы сведения, которые не соответствуют действительности, обстоятельства уголовного производства изложены неправдиво, что осуществлено адвокатом или нарочно с целью манипулирования общественным мнением, или из-за некомпетентности", - сказано в документе.

Во-первых, из содержания данной статьи, основанной на комментариях Кундиуса следует, что Губину не угрожает экстрадиция. Это не соответствует действительности, поскольку, как сказано в жалобе и хорошо известно из обстоятельств дела адвокату экс-директора ХТЗ: "На основании решения Отделения №3 Уголовного суда Национальной аудиенции Испании от 21.03.2019 года, 25 февраля 2020 года Советом Министров Испании выдано разрешение на передачу в порядке экстрадиции компетентным органам Украины обвиняемого Губина В.В.". В подтверждение сказанного заявитель предоставил копии письма Министерства юстиции Украины от 12.03.2020 года и письма Посольства Украины в Королевстве Испания от 06.03.2020 года №6127/71-500-0411.

Во-вторых, Илья Кундиус распространил информацию, согласно которой преступление, в котором обвиняют Владислава Губина, а именно растрата имущества завода, якобы не является коррупционным. В то же время, преступление, в котором обвиняется Губин, согласно действующему уголовному законодательству, квалифицируется как коррупционное. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", которым преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины, совершенное путем злоупотребления служебным положением, в чем и обвиняется экс-гендиректор, отнесено к коррупционным, вступил в силу 04.03.2015 года, а соответствующие действия были произведены экс-директором ХТЗ 30 июня 2015 года. Таким образом, противоположные утверждения адвоката опять же свидетельствуют о его некомпетентности или умышленном распространении неправдивых сведений.

В финальной части документа говорится: "Независимо от цели и причин указанных действий считаем, что адвокатом через Интернет были распространены заведомо ложные, искажающие действительность сведения, что является нарушением Правил адвокатской этики и основанием для привлечения Кундиуса И.В. к дисциплинарной ответственности адвоката". Учитывая вышеизложенное и, руководствуясь ст. 33-41 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а также ст.ст. 7, 50, 55-57 Правил адвокатской этики, заявитель просит: