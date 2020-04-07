Бойко обещает взять под контроль все расходы власти на борьбу с эпидемией

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко пообещал взять под контроль все расходы действующей власти на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Прошел уже почти месяц, как власть объявила карантин, но Украина продолжает бороться против эпидемии почти "вслепую". Каждый день из разных регионов мы получаем информацию о том, что не хватает масок, средств защиты для врачей. Люди жалуются, что им не проводят тестов даже при наличии симптомов. Медики говорят, что в больницах не хватает лекарств и аппаратов ИВЛ. Наши партийцы, волонтеры пытаются реагировать на эти сообщения и доставлять все необходимое. И мы знаем, что многие общественные организации, бизнесмены и простые граждане Украины сейчас стараются помогать. Но возникает резонный вопрос, а что в это время делает власть?" – подчеркнул Бойко.

Политик отметил, что вместо того чтобы срочно обеспечить граждан социальными выплатами, как это делает большинство стран, украинская власть обложила их запретами и ограничениями, обоснованность многих из которых вызывает глубокие сомнения.

"Например, в чем смысл запрета прогулки в парке родителя с ребенком и разрешения такой же прогулки с собакой? Глупость подобных ограничений приводит к их повсеместному игнорированию гражданами, на что власть отвечает угрозами еще более жестких запретов. Чиновники не способны просчитать последствия ограничительных мер, результаты которых могут быть для страны губительнее самой эпидемии", – считает народный депутат.

Бойко подчеркнул, что за первые два месяца медицина недофинансирована почти на 1 млрд гривен или 17% от плана.

"Сейчас парламент должен будет рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией. Наша политическая сила поддержит такие решения. В подготовленном партией Антикризисном плане, в наших предложениях по изменениям в бюджет мы предлагаем выделить на поддержку медицины более 100 млрд гривен. Но мы будет жестко отслеживать, чтобы выделенные средства были использованы строго по назначению", – акцентировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Бойко подчеркнул, что для предотвращения коррупции и недопущения разбазаривания бюджетных средств оппозиция будет строго контролировать все действия власти.

"Мы требуем с сегодняшнего дня начать в ежедневном режиме публикацию данных о закупках тестов, средств защиты, аппаратов ИВЛ, медикаментов. По каждому региону", – сказал он.

"Предупреждаю, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться от власти полного отчета о каждой гривне, израсходованной из бюджета. Мы будем требовать, чтобы была создана специальная парламентская комиссия, которая займется анализом и аудитом бюджетных трат. Пусть для них это не будет неожиданностью", – подчеркнул Юрий Бойко.