1-м квартале Ferrexpo увеличила производство окатышей на 7,4%

В январе-марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компания Ferrexpo plc (Великобритания) увеличила производство окатышей на 7,4% до 2,725 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

В 1-м квартале 2020 года по сравнению с 1-м кварталом 2019 года компания сократила производство окатышей из руды с 62% содержанием железа на 31,8% до 73,3 тыс. тонн, а также увеличила производство окатышей из руды с 65% содержанием железа на 9,1% до 2,652 млн тонн.

Ожидается, что продажи в 1-м квартале 2020 составят около 2,8 млн тонн (1 кв. 2019 - 2,6 млн тонн).

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 году по сравнению 2018 годом компания сократила производство окатышей с 62-процентным содержанием железа на 41% до 402,83 тыс. тонн, а также увеличила производство окатышей с содержанием железа в 65% на 1,6% до 10,116 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

В 2019 по сравнению с 2018 годом компания увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 16,5%, или на 83 млн долларов до 586 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.