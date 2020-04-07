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07 апреля 2020, вторник, 11:31 172
Экономика 2020-04-07T13:00:03+03:00
Українські Новини
Персонал операторов ГРС обеспечен средствами защиты и гарантированной оплатой труда, - РГК

Персонал операторов ГРС обеспечен средствами защиты и гарантированной оплатой труда, - РГК

Александр Дмитриенко

Персонал операторов операторов газораспределительных сетей (ГРС), работающих под брендом Региональной газовой компании (РГК), обеспечен средствами защиты и гарантированной оплатой труда.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

"Треть работников газораспределительных компаний, которые выполняя свои обязанности по бесперебойной доставке газа, непосредственно подвергаются рискам в связи с эпидемией COVID19, будут получать надбавки к зарплате. С учетом повышенного риска такие специалисты обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции.

Ежедневно 10 тысяч специалистов газораспределительных компаний выезжают на аварийные вызовы и устранение утечек газа, а также проводят экстренные и плановые ремонты для стабильного газоснабжения более чем 8 млн потребителей газа, больниц и государственных учреждений", - говорится в нем.

При этом для минимизации риска здоровью сотрудников обеспечено: более 270 тыс ед. средств индивидуальной защиты (маски, очки, перчатки и т.п.), более 9,2 тыс защитных костюмов, 1,3 тыс ед. диагностического оборудования.

Организован ежедневный медицинский осмотр специалистов, проводится комплексная дезинфекция как рабочих мест, техники, так и автотранспорта согласно рекомендаций МОЗ.

При этом все сотрудники оперативных служб, с учетом повышенного риска в период карантина, сверх обычной заработной платы будут получать надбавки, в первую очередь это касается специалистов АДС и бригад при экстренных ремонтах.

Также, для соблюдения установленных на период карантина мер безопасности 10 тыс. сотрудников газораспределительных компаний группы РГК переведены в режим вынужденного простоя.

"В первую очередь это контролеры и другие специалисты, которые не могут выполнять свою работу удаленно и работа которых связана с непосредственным контактом с клиентами. Всем работникам этой категории выплачивается 2/3 от зарплаты, с соблюдением норм Кодекса законов о труде Украины. Обычные условия оплаты начнут действовать сразу после того, как сотрудники приступят к выполнению своих обязанностей.  Остальные специалисты газораспределительных компаний работают в режиме "удаленного рабочего места". Это позволяет обеспечивать работу дистанционных сервисов для клиентов, а также оперативную деятельность предприятий. Группа компаний РГК выплачивает таким сотрудникам гарантированную часть заработной платы в полном размере", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.

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