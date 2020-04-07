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  • "Укрлендфарминг" Бахматюка - в ТОП-15 предприятий, которые помогают бороться с коронавирусом в Украине
07 апреля 2020, вторник, 10:11 1405 Инфографика
Бизнес 2020-04-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" Бахматюка - в ТОП-15 предприятий, которые помогают бороться с коронавирусом в Украине

"Укрлендфарминг" Бахматюка - в ТОП-15 предприятий, которые помогают бороться с коронавирусом в Украине

Павел Твердохлиб
Олег Бахматюк, Медицина, Пандемия, Бахматюк, Ukrlandfarming, Коронавирус, Укрлендфарминг
Укрлендфармінг Ukrlandfarming. Фото: Укрлендфармінг
Укрлендфармінг Ukrlandfarming. Фото: Укрлендфармінг

Украинская медицина оказалась перед большим вызовом в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Представители бизнеса активно помогают медикам и простым украинцам справиться с этим. Так агрохолдинг "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка выделил 20 млн грн на закупку медоборудования и материалов, необходимых больницам для борьбы с коронавирусом.

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого количества пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты - костюмов, перчаток и масок. К решению проблемы активно подключается украинский бизнес. "ДС" проанализировала открытые источники и выяснила, сколько потратили на борьбу с коронавирусом представители крупного бизнеса.

Среди крупнейших меценатов - агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. Владелец украинского агрохолдинга выделил средства - 20 млн грн, которые пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования, ингаляторов, дезинфекторов и средств индивидуальной защиты для врачей в регионах.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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