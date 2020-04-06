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  • У министра Чернышова может быть австрийский паспорт. Ему грозит отставка, - СМИ
06 апреля 2020, понедельник, 21:11 753
Политика 2020-04-06T21:12:53+03:00
Українські Новини
У министра Чернышова может быть австрийский паспорт. Ему грозит отставка, - СМИ

У министра Чернышова может быть австрийский паспорт. Ему грозит отставка, - СМИ

Надежда Комендантова
Отставка, Двойное гражданство, министр развития общин и территорий, Алексей Чернышов
Алексей Чернышов. Фото: КОДА
Алексей Чернышов. Фото: КОДА

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов может быть уволен со своей должности.

Об этом со ссылкой на собственные источники говорится в статье "Как долго пробудет министром любитель Коломойского и Австрии Чернышов" издания Голос.

По информации издания, причина возможной отставки в том, что на должности министра "Чернышов совмещает работу на Коломойского, любовь к мутным бизнесовым схемам и раздражающую манию величия, что вряд ли нравится президенту Владимиру Зеленскому. Да и в том, что касается морального облика новый министр общин и территорий небезупречен".

Сразу же после назначения, напоминает издание, с легкой руки Сергея Лещенко в интернете стала гулять информация, что губернаторское кресло досталось Чернышову после личного собеседования с Коломойским и одобрения последним его кандидатуры. Игорю Валерьевичу якобы был очень нужен свой человек в Киевской ОГА, который бы не мешал олигарху контролировать строительный рынок Киевщины (что не получалось с Бно-Айрияном), и Чернышов вполне подошел на эту роль. Тем более, что в бэкгрануде у Чернышова было долгое и достаточно близкое партнерство с Александром Фельдманом и Павлом Фуксом, которые в свою очередь по ряду проектов сотрудничали с Коломойским. Так что Чернышов оказался для олигарха вполне своим.

Также Голос сообщает, что, заехав в ОГА, Чернышов первым делом привел частную охрану, а позже вообще оградил себя от внешнего мира глухой дверью с кнопкой пропуска по карте, выделив себе половину седьмого этажа здания ОГА на Печерске. Попасть к губернатору Чернышову не могли даже депутаты областного совета. 

"Для входа в крыло губернатора возле специальной кнопки был и охранник, при помощи которого можно было скромно попроситься на аудиенцию. Чернышов обычно не унижался общением с теми, кто не приближен к его важной персоне", - пишет издание Голос.

При этом источники Голоса отмечают, что благодаря бизнес-партнерам в Австрии Чернышов получил паспорт этой страны. Так, по информации издания австрийская компания Чернышова VI2 Partners, которая по документам как бы должна заниматься привлечением в Украину инвестиций, вкладывала выведенные из Украины деньги в европейскую недвижимость. При этом учредителями австрийской компании была фирма из офшорных Виргинских островов Standing Assets S.A и гражданин Австрии Марк-Милло Любе, которого СМИ называют зиц-председателем от Чернышова и его партнера Александра Фельдмана. 

Именно через этого европейского бизнес-партнера Чернышову, по имеющимся данным, удалось получить для себя и членов своей семьи австрийское гражданство.

Издание Голос также отмечает, что "самомнение Чернышова в последнее время настолько выросло, что он откровенно саботирует поручения президента. Так, будучи губернатором, он не считал целесообразным переносить центр Киевской области в Белую Церковь, о чем говорил публично и, по сути, похоронил эту идею". 

Ну а сегодня в министерском кресле Чернышов тормозит градостроительную реформу президента. Причем делает это настолько откровенно, что на саботаж австрийского подданного министра прямо указывают народные депутаты из "Слуги народа". А кроме того, Чернышов рискует стать одним из самых нелюбимых народом министров – так он постоянно требует, чтобы украинцы, которые страдают от короновируса и безработицы, незамедлительно оплачивали коммуналку, что по нынешним временам неприемлемо, считает издание Голос.

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