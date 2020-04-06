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06 апреля 2020, понедельник, 19:00 76
Верховная Рада и партии 2020-04-06T19:01:42+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" предлагают перенести Конституционный суд в Харьков

В "Слуге народа" предлагают перенести Конституционный суд в Харьков

Надежда Комендантова
Конституционный суд, КСУ, Слуга народа
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua
Конституционный суд Украины Фото: dostup.pravda.com.ua

Депутат Верховной Рады Татьяна Третьякова от фракции "Слуга народа" предлагает парламенту изменить местонахождение Конституционного Суда с Киева на Харьков.

Об этом говорится в законопроекте №3300, зарегистрированном в Раде 3 апреля, передают Українськi Новини.

"…законопроектом предлагается перенести место нахождения КСУ из города Киева в город Харьков, который традиционно считается юридической столицей Украины, в котором расположен Президиум Национальной академии правовых наук Украины, что повысит уровень независимости самого Суда и будет способствовать улучшению общественно-политического статуса города", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроектом также предлагается одновременно оплачивать ежегодный отпуск полной продолжительности всем судьям суда.

Отмечается также, что судьей суда не может стать человек, имеющий иностранное гражданство.

Также у юридических лиц предлагают отобрать возможность подавать жалобы в суд через уполномоченное лицо.

Как сообщали Українські Новини, КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями.

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