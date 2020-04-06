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06 апреля 2020, понедельник, 17:13 2275
Финансы 2020-04-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд Киева отказался отменить арест акций "Проминвестбанка", купленных американским инвестфондом

Апелляционный суд Киева отказался отменить арест акций "Проминвестбанка", купленных американским инвестфондом VR Capital, – СМИ

Татьяна Зотова
Апелляционный суд Киева, Проминвестбанк, VR Capital
Проминвестбанк. Фото: biz.censor.net.ua
Проминвестбанк. Фото: biz.censor.net.ua

Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство об отмене ареста акций "Проминвестбанка" (ПИБ), купленных ранее американским инвестиционным фондом VR Capital.

Об этом сообщило интернет-издание "БизнесЦензор" со ссылкой на "Интерфакс-Украна".

В Едином государственном реестре судебных решений опубликовано соответственное определение суда, где указано, что 4 марта ЗАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг. В дальнейшем была выплачена полная стоимость ценных бумаг, однако процедура не была завершена.

Причиной тому стал арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года. Он не позволил завершить процедуру и провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

Отмечается, что арест был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков ряду компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и имевших активы в Крыму.

В связи с этим 23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

Как сообщалось ранее, "Проминвестбанк" был продан в начале марта, покупателем стала ФК "Фортифай", которая принадлежит Сергею Фаткуллину. В марте издание StockWorld сообщило, что реальным покупателем "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital.

История продажи банка была длительной, первые торги, запланированные на август 2019 года, не состоялись из-за отсутствия покупателей. Также акции "Проминвестбанка" являлись предметом рассмотрения в Стокгольмском арбитражном суде, который запретил их принудительную продажу.

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