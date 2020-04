В Карибском море военный корабль потопил сам себя после неудачной попытки протаранить лайнер

Инцидент произошел 30 марта недалеко от острова Исла-ла-Тортуга. Военный корабль Naiguata приблизился к Resolute под флагом Португалии, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Военные сочли нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказали ему отплыть.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt