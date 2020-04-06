В Карибском море военный корабль потопил сам себя после неудачной попытки протаранить лайнер

В Карибском море патрульный корабль ушел под воду после того, как попытался протаранить круизный лайнер RCGS Resolute. Об этом передает The Drive.

Инцидент произошел 30 марта недалеко от острова Исла-ла-Тортуга. Военный корабль Naiguata приблизился к Resolute под флагом Португалии, который сделал остановку для планового техобслуживания двигателя. Военные сочли нахождение лайнера в территориальных водах государства незаконным и приказали ему отплыть.

Video released by the Venezuelan Navy shows them shooting at the RCGS Resolute cruise ship then it shows the Resolute impacting the side of the GC-23 Naiguata and it shows severe damage to the Naiguata #Venezuela pic.twitter.com/ciI15v6SDt — CNW (@ConflictsW) April 4, 2020

В то время, как капитан круизного лайнера пытался связаться с руководством, из-за отсутствия должной реакции, судно Венесуэлы несколько раз выстрелило, а после попыталось протаранить Resolute. В результате нескольких ударов о лайнер судно ВМС Венесуэлы начало набирать воду и затонуло. Военные успели эвакуироваться.

Командование ВМС назвало действия круизного лайнера пиратскими и актом имперской агрессии. При этом военные шли под флагом Португалии, а правительство позднее опубликовало графику, согласно которой военных начал таранить лайнер.

Компания, которой принадлежит лайнер, уверяет, что Resolute не нарушал границы страны и стоял на месте. Он оставался после атаки стоять, чтобы проверить, не нужна ли помощь военным. После этого он продолжил свой путь. Лайнер получил незначительные повреждения, поскольку имеет усиленный корпус для прохождения антарктических путей.

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