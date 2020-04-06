Власть ведет Украину к голоду, - ОП-ЗЖ

С начала 2019/2020 маркетингового года по 11 марта Украина экспортировала 42,32 млн тонн зерна и зернобобовых. Это на 24,5% больше, чем на ту же дату в предыдущем маркетинговом году. Из страны вывозится хлеб. За последнюю декаду марта средняя цена на пшеницу второго и третьего классов выросла на 400–500 грн/т. А это значит, что мука всех сортов подорожает на 500–600 грн/т, а хлеб – на 15–20% только из-за фактора роста цен. Но этот фактор не единственный и далеко не самый опасный, информирует портал политической силы.

По прогнозам Института аграрной экономики, в 2020 году объемы производства зерновых и зернобобовых культур в Украине составят 67,4 млн тонн, что на 7,7 млн тонн, или на 10,3%, меньше урожая зерновых в 2019-м.

Кроме того, существует фактор коронавируса: три международные организации – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) – предупредили об опасности мер, направленных на борьбу с пандемией, которые могут поставить под угрозу продовольственное снабжение, глобальную торговлю и продовольственную безопасность. Как указывается в совместном заявлении глав трех организаций, размещенном на сайте ФАО, в первую очередь риск касается сельхозсектора, пищевой отрасли и транспортного сектора.

Нельзя забывать и о том, что миллионы "заробитчан", которые покупали хлеб в Лиссабоне и Берлине, сегодня вернулись в Украину, что неизбежно приведет к увеличению потребления продуктов в стране. И наконец, экономический кризис, тарифный геноцид и снижение покупательной способности населения приведут к изменению структуры потребления продуктов питания – повышению доли хлебобулочных и макаронных изделий. Все эти факторы работают на нехватку и повышение цен на зерновые.

Наши соседи, которые способны предвидеть и прогнозировать последствия, уже принимают меры. Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о том, что в стране на срок до 1 июля текущего года вводятся квоты на экспорт пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. В Беларуси утверждены прейскуранты на крупы, и цена не меняется уже несколько лет независимо от спроса. По заверениям Минска, в стране накоплен запас, который позволит дожить до нового урожая.

Украина на этом фоне массово распродает зерно, которое у нее охотно скупают. Украинскую власть ничему не научили ни "дефицит гречки", ни продажа произведенных в нашей стране масок в начале пандемии. Вооруженные детской непосредственностью и верой в мудрость и доброжелательную помощь Запада, власть имущие производят впечатление людей, которые не учатся даже на собственных ошибках.

Да, власть заявила о создании координационного совета "Урожай 2020", но, если судить по открытой информации о его задачах, он будет заниматься вопросами только сбора урожая, который при нынешнем подходе точно так же может быть собран и вывезен за рубеж.

Украинская власть должна немедленно отчитаться о нынешнем состоянии запасов зерна и условиях его хранения, начать переговоры о возможной закупке зерна у тех стран, которые могут поставить его нам, – Казахстана, Российской Федерации.

Если сегодня государство не примет жестких и решительных мер, направленных на создание достаточного запаса зерна в стране и ограничение его вывоза, то нас ждет не только повышение цен на хлеб в несколько раз, но и, возможно, самый настоящий голод.