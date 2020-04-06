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06 апреля 2020, понедельник, 09:33 4984
Судебная власть 2020-04-06T11:01:16+03:00
Українські Новини
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ

Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Суд, Судья, Карантин, Пандемия, Коронавирус
Суд.. Фото: frepik
Суд.. Фото: frepik

Юрист Александр Гумиров подал иск в Окружной админсуд Киева на правительство Украины. В иске правовед оспаривает законность введения в стране тотального карантина из-за коронавируса. Об иске Гумиров сообщил в своем Facebook, информирует портал strana.ua.

Юрист объяснил, почему решил обратиться в суд. По его словам, он не смог мириться с "саботажем и уничтожением экономики Украины, с попранием конституционных прав украинцев, с неразумными и недобросовестными запретами, разоряющими предпринимателей и превращающими людей в запуганных паникёров в намордниках".

В целом он не отрицает угрозы распространения коронавируса, но считает многие карантинные меры неразумными и незаконными.

В иске его автор оспаривает следующее.

Карантин в Украине может быть введен только в отношении особо опасных болезней. ОРЗ такой не является. Карантин может инициировать только главный санитарный врач, причем только в том случае, если в Украине президентом введен режим чрезвычайного положения. Такого нет и не было. Чрезвычайное положение может быть введено только при эпидемии, а эпидемический порог, установленный МОЗ Украины, - не менее 191 тыс заболевших. Значит, Кабмин нарушил закон и процедуру введения карантина. Нет и не было причин вводить тотальный карантин.

Запрет работы общественного транспорта является ограничением права на свободу передвижения. Такое ограничение может быть основано только на законе. Постановление Кабмина не является таким законом и Кабмин не имел полномочий вводить такой запрет.

Запрет права на мирные собрания (концерты, митинги, лекции, религиозные праздники) может быть введён только судом. Кабмин незаконно присвоил себе полномочия суда. Запрет незаконный.

Запрет некоторых видов предпринимательской деятельности (рестораны, магазины, парикмахерские, спортзалы, коворкинги, лектории, бытовые услуги) не предусмотрен ни одним законом Украины и является дискриминацией одних предпринимателей по отношению к другим. Также здесь присутствует нарушение конституционного права человека на достойный уровень жизни, поскольку люди лишены определённой еды и возможности купить одежду и нужные им услуги. Это незаконно.

Юрист выразил надежду на то, что суд по его иску признает карантинные меры противоправными и отменит их. А решение суда будет основанием для людей, пострадавших от применения незаконных мер, требовать отмены наложенных штрафов и возмещения государством убытков и морального ущерба.

Напомним, введенный 16 марта карантин Кабмин продлил и ужесточил с 6 апреля.

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