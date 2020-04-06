подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 03:47 415
Общество 2020-04-06T07:50:23+03:00
Українські Новини
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ

В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ

Татьяна Зотова
Криминал, Пандемия, Маска, Коронавирус
Медицинская маска. Фото: Українські Новини
Медицинская маска. Фото: Українські Новини

На киевлян, раздававших медицинские маски на улице, напали радикалы, обозвав людей "сепаратистами". Об этом написал в Facebook генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, сообщает портал strana.ua.

"Сегодня, как и последние две недели, наши активисты занимались социальной работой. Конкретно - раздавали маски. На этот раз не адресно, а просто на улице. И какие-то ублюдки напали на них. Начали рассказывать, что это путинские маски, что ребята сепаратисты", - написал представитель СМИ.

Раздающие маски сказали спортивного вида молодчикам: мол, если они считают кого-то сепаратистами, им следует обратиться в МВД и СБУ. На это нападавшие начали выхватывать упаковки с масками.

"Хочу передать привет этим уродам и сказать: если не способны что-то сделать, то не мешайте другим. Бестолочи, лучше возьмите и в магазин сходите для стариков. Это ничего не стоит. Но нет, вы не ходите. Можете только мешать остальным помогать. Бродячий цирк, бродячие активисты. Пора заканчивать с этим и начинать строить нормальную страну", - написал Марчевский.

Больше новостей о: Криминал Пандемия Маска Коронавирус

В Украине уже 1308 случаев коронавируса. Погибли 37 человек
Карантин ужесточают. Как будут наказывать нарушителей новых правил
Новости
Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: килограмм подорожал уже в 2,5 раза 06:30
Коронавирус "отменил" выборы уже в 18 странах мира 06:07
Гривна дорожает. Что будет с курсом и когда лучше покупать валюту 05:50
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
больше новостей
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин: у наместника лавры подозревают коронавирус 20:04
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
Брат Ермака за деньги вредил крупнейшему украинскому стивидору Тис и украинской дочке мирового контейнерного гиганта MAERSK, - СМИ 19:55
Расписание уроков для 8 классов: где и когда смотреть 08:00 Инфографика
больше новостей
Правила уплаты аренды изменили в законе об экономических и соцгарантиях для борьбы с COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok