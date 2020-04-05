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05 апреля 2020, воскресенье, 20:50 144
Общество 2020-04-05T21:01:10+03:00
Українські Новини
Видео дня: В Черновцах "пришельцы" в скафандрах дезинфицируют улицы

Видео дня: В Черновцах "пришельцы" в скафандрах дезинфицируют улицы

Надежда Комендантова
Черновцы, Алексей Каспрук, улицы, дезинфекция, дезинфекция улиц

В то время, как Черновицкая область лидирует в Украине по числу зараженных коронавирусом, в Черновцах из-за вспышки коронавируса дезинфицируют тротуары, скамейки и урны. В частности, на Центральной площади провели дезинфекцию сквера у памятника Тарасу Шевченко.

Соответствующее видео на своей странице опубликовал городской голова Алексей Каспрук.

"Тротуары, скамьи, урны ... Идет дезинфекция. Увидите этих ребят, отходите, пожалуйста, подальше", - написал в Алексей Каспрук.

Также городской голова в комментариях отметил, что подобные работы проводятся не только в центре города, но и в спальных районах.

Многие жители города позитивно отреагировали на такую инициативу властей города. Также у многих возникла негативная реакция, ведь все улицы таким образом обработать не получится. 

Но как всегда, нашлись оптимисты, которые радостно восприняли происходящее. 

В частности, высказывались мнения, что город захватили пришельцы.

Напомним, в Украине уже 1251 случай коронавируса. Погибли 32 человека.

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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