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05 апреля 2020, воскресенье, 14:23 1517
Общество 2020-04-05T14:24:06+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, в каком районе Киева больше всего зараженных COVID-19 жителей

Кличко рассказал, в каком районе Киева больше всего зараженных COVID-19 жителей

Ольга Фандорина
Киев, Виталий Кличко, Коронавирус, Печерский район
Проверка температуры. коронавирус. Фото: court.gov.ua
Проверка температуры. коронавирус. Фото: court.gov.ua

В то время, как в мире число диагностированных случаев коронавируса перевалило за 1,2 миллиона, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко констатирует, что наибольшее количество заболевших коронавирусом киевлян находится в Печерском районе.

Об этом он написал в Telegram, передают Українські Новини.

По его данным, больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41, в Соломенском районе - 36 случаев, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17, в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Дарницком районе - у 7 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля количество случаев коронавируса, которым в тяжелой форме болеют все больше молодые и здоровые люди, увеличилось до 1225 человек. 

Тем временем на время карантина в Украине запретили пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; посещение спортивных и детских площадок.

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