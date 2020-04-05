В Северодонецкой мэрии снова провели нелегитимную сессию горсовета, - секретарь теризбиркома

3 апреля состоялась очередная незаконная сессия Северодонецкого городского совета. Депутаты, которых северодончане отправили в отставку по народной инициативе, собрались на очередное сборище, которое назвали "внеочередной 79-й сессией".

Об этом в Фейсбук сообщила секретарь территориальной избирательной комиссии Инна Варава: "Довожу до вас, что это не сессия, а какое-то заседание отозванных депутатов, и все решения, которые будут приняты, будут незаконными. Эти депутаты умышленно издеваются над людьми своим бездействием. Северодончане единогласно поддержали предложение об отзыве всех депутатов от Оппозиционного блока по народной инициативе. 18 депутатов - вершат судьбу Северодонецка! Им законы не писаны! 172 вопроса...приняты за закрытой дверью. Печально!".

20 депутатов, решение об отзыве которых вступило в силу, получили карточки для голосования и тайком рассмотрели 172 вопроса "в своих корыстных целях", - пишет сайт "Правда". - Кучка лжедепутатов решила украсть недоукраденное – все, что еще оставалось в городской казне. И оттяпать землю – прихватизировать все, что не успели за последние 4 года своего "правления".

Как известно, 12 марта решением политсовета партии были отозваны 16 депутатов горсовета от "Оппозиционного блока". По решению ТВК, они больше не выполняют обязанности депутатов местного совета, а их место должны занять следующие по очередности избранные кандидаты.

ТВК уже подала иски о неправомерных действиях не только самих экс-депутатов, но и всех причастных фигурантов дела – тех, кто готовил документы, кто выкладывал их на сайт городского совета и так далее.