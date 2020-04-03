ДМЗ планирует инициировать режим санации

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) 16 апреля проведет ежегодное собрание акционеров. Одним из вопросов на повестке является введение режима санации на предприятии.

Об этом сообщил медиа-портал GMK Center.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии и в ГМК, мировой финансовый кризис, Днепровский металлургический завод постоянно работает над сокращением себестоимости продукции, внедряет энергосберегающие проекты, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ. – Режим санации позволит под новым углом посмотреть на все производственные процессы, оптимизировать их и выйти на стабильный рост всех показателей. А также вернуться к вопросу обновления производства".

Режим санации направлен на оздоровление финансового положения предприятия, реструктуризацию долговых обязательств, возникших вследствие мирового экономического кризиса и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Днепровский метзавод частично остановил основные цеха в конце 2019 года для проведения капитальных и текущих ремонтов с последующим плановым запуском.

"Кризисная ситуация на мировых рынках, вызванная коронавирусом COVID-19, ставит новые вызовы перед заводом. Режим санации – это возможность переоценки и изменения стратегических перспектив управления предприятием. В результате получается выход из кризисной ситуации и переход на траекторию дальнейшего развития", – говорится в с сообщении пресс-службы предприятия.

По итогам 2019 года ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с предыдущим годом – до 449 тыс. тонн.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок, рельсы.

Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.