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03 апреля 2020, пятница, 18:16 971
Экономика 2020-04-03T19:30:03+03:00
Українські Новини
ДМЗ планирует инициировать режим санации

ДМЗ планирует инициировать режим санации

Петр Стуженко
санация, Днепровский металлургический завод, ДМЗ, DCH Group, Виталий Баш
Днепровский металлургический завод (ДМЗ). Фото из открытых источников
Днепровский металлургический завод (ДМЗ). Фото из открытых источников

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) 16 апреля проведет ежегодное собрание акционеров. Одним из вопросов на повестке является введение режима санации на предприятии.

Об этом сообщил медиа-портал GMK Center.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии и в ГМК, мировой финансовый кризис, Днепровский металлургический завод постоянно работает над сокращением себестоимости продукции, внедряет энергосберегающие проекты, – подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор ДМЗ. – Режим санации позволит под новым углом посмотреть на все производственные процессы, оптимизировать их и выйти на стабильный рост всех показателей. А также вернуться к вопросу обновления производства".

Режим санации направлен на оздоровление финансового положения предприятия, реструктуризацию долговых обязательств, возникших вследствие мирового экономического кризиса и неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Днепровский метзавод частично остановил основные цеха в конце 2019 года для проведения капитальных и текущих ремонтов с последующим плановым запуском.

"Кризисная ситуация на мировых рынках, вызванная коронавирусом COVID-19, ставит новые вызовы перед заводом. Режим санации – это возможность переоценки и изменения стратегических перспектив управления предприятием. В результате получается выход из кризисной ситуации и переход на траекторию дальнейшего развития", – говорится в с сообщении пресс-службы предприятия.

По итогам 2019 года ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с предыдущим годом – до 449 тыс. тонн.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок, рельсы.

Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.

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