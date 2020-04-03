Жена нового министра здравоохранения Степанова в день его назначения зарегистрировала медфирму

30 марта жена министра здравоохранения Максима Степанова Наталья зарегистрировала новое предприятие, которое будет осуществлять деятельность в медицинской отрасли.

Об этом сообщило интернет-издание "Высокий замок", ссылаясь на данные из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений Министерства юстиции Украины.

Именно 30 марта Верховная Рада Украини проголосовала за назначение Максима Степанова на должность главы Министерства здравоохранения (Минздрав).

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Бестздрав" с уставным капиталом 1,5 млн гривен зарегистрировано в поселке Авангард Одесской области. Напомним, в 2017-2019 годах Степанов являлся председателем Одесской областной государственной администрации.

Единоличной владелицей ООО "Бестздрав" согласно данным реестра является Степанова Наталья Михайловна. Согласно Классификации видов экономической деятельности (КВЭД), указанных в реестре, фирма Степановой планирует заниматься деятельностью лечебных учреждений, общей и специализированной медицинской практикой, а также розничной торговлей медицинскими товарами и тому подобное.

Директором ООО "Бестздрав" согласно реестра является Олег Закорчемный - зять бывшего министра здравоохранения Украины Юрия Спиженко.

Украинская журналистка и общественный деятель Зоя Казанжи на своей странице в сети Facebook заявила, что регистрация предприятия, которое будет торговать медицинскими средствами, в день назначения Степанова профильным министром, является неэтичной и содержит конфликт интересов. Ведь министр Степанов в разгар эпидемии коронавируса будет распоряжаться бюджетными средствами в крупных размерах.

"Красиво, правда? Конфликт интересов? Нет, не слышали? Не прилично? Нет, не слышали. Неэтично? Нет, не слышали. Я же говорила, что государственные финансы в "надежных" руках. Хорошо, что сейчас в государстве упрощены процедуры закупок и право выбора поставщиков тоже упрощено. Почему бы не воспользоваться талантливым медицинским бизнесюкам?" - написала Казанжи.

Напомним, 17 марта Рада приняла закон о предотвращении возникновения и распространения коронавируса в стране. Закон, в частности, предусматривает освобождение от уплаты пошлины и НДС лекарственных средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Закупка товаров и услуг, необходимых для борьбы с коронавируса, будет происходить в сокращенном режиме до 1 дня.

По подсчетам специалистов, лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией может стоить бюджету от 5 до 100 тыс. гривен в зависимости от осложнений.

Пандемия коронавируса в мире вызвала резкий рост спроса на медицинское оборудование, лекарственные средства, товары гигиенического и санитарного назначения. К примеру, в США спрос на санитайзеры (антисептики для рук) вырос на 1400%. Компании, которые занимаются продажей медсредств, на фоне глобальной экономической рецессии получили существенный рост доходов.

Правительство Украины уже выделил непосредственно на закупку средств защиты, медпрепаратов и лекарств 350 млн гривен. Кабинет Министров готовит изменения в государственный бюджет, а именно на преодоление эпидемии планируют заложить миллиарды гривен.