Дело по одиозному Константину Кулику закрыл прокурор САП, который помогал Гладковскому и Микитасю, – СМИ

2 апреля Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшего военного прокурора сил антитеррористической операции (АТО) Константина Кулика в незаконном обогащении. Подал ходатайство о закрытии дела первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Об этом говориться в расследовании издания "РБК-Украина" "Не виновен: почему ВАКС закрыл дело против прокурора Кулика".

Издание подчеркнуло, что в закрытии дела одиозному прокурору активно помогала САП, которая в 2016 году и предъявила обвинения.

"Примечательно, что о закрытии уголовного дела ходатайствовал первый заместитель руководителя САП Максим Грищук, который в 2016 году и предъявил обвинения Кулику, требуя домашнего ареста на время расследования. Именно прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины вручали в 2016 году обвинительный акт военному прокурору сил антитеррористической операции Константину Кулику. Его обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение)", - говорится в расследовании.

Издание отметило, что Максим Грищук уже был замечен в скандальных "спасениях коррупционеров" от ответственности. Так, в апреле 2019 года директор Национального антикоррупционного бюро УКраины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что лично первый заместитель руководителя САП Максим Грищук давал указание не писать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, подаваемых в суд по делу о хищениях в "оборонке". Позже Грищук давал разрешение на вылет за пределы страны застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии стоимостью более 81 млн гривен. Микитась жаловался на здоровье и просил разрешить ему лечиться в Лондоне. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Политический эксперт Владимир Цыбулько утверждает, что Кулик - член так называемого "клуба спонсоров" нынешней власти, поэтому вполне вероятно, что через полгода бывший прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации и вернется работать в правоохранительгые органы.

"Однако, рассмотрение дела о его незаконном обогащении - создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные - могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", - добавил эксперт.