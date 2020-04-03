Глава ГНС ​​Верланов заявил об увеличении сальдо НДС на 64% по сравнению с 2019 годом

Глава ГНС ​​Верланов заявил об увеличении сальдо НДС на 64% по сравнению с 2019 годом

В первом квартале 2020 сальдо НДС почти на 64% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

"Задача Минфина на I квартал по НДС выполнен на 101,7%. Мало кто верил, что это возможно в современных условиях, но, как говорят в футболе, счет на табло. Этот результат лучше всяких слов говорит, эффективной ли была наша борьба с "скрутками" и другими минимизационными схемам", - отметил глава ГНС.

Он также отметил, что в условиях замедления экономики налоговая все равно фиксирует увеличение поступлений от НДС.

"База налогообложения с прошлого года снизилась на 1,4%, а суммы к уплате выросли на 6,5%. В первом квартале сальдо НДС почти на 64% больше, чем в прошлом году. Так выглядит реальная борьба с теневыми схемами!", - подытожил Сергей Верланов.