9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

9 апреля 2020 года с 14:00 до 16:30 Общественный совет при Министерстве развития общин и территорий Украины совместно с Ассоциацией "Укрводоканалэкология"проводят Всеукраинскую видеоконференцию по вопросам особенностей работы предприятий водоснабжения и водоотведения в условиях чрезвычайной ситуации "Пути по минимизации кризисных последствий". Онлайн-трансляцию видеоконференции можно будет увидеть 9.04.20 с 14:00-16:30 на канале ИА "Украинские Новости": https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Присоединиться к конференции, а также пересмотреть повестку дня можно по ссылке: https:\/\/webinarvoda.minregion.online\/? utm_cource = facebook_event & fbclid = IwAR1C-clN5dY2h7H4QcCaIAsasG4zvcqxrTGV7VAvad2tRs5wOFOzXZOcwAg Введение карантина существенно усложнило работу предприятий жилищно-коммунальной отрасли, а именно: максимальное количество работников отправлено в отпуск; организована удаленная работа служб сбыта; приостановлены плановые ремонтные работы; минимизированы контакты работников, работающих на рабочих местах; изменен график работы эксплуатационного персонала (сутки через трое); проводится дезинфекция помещений гипохлоритом натрия; предприятия, имеющие собственное производство гипохлорита предоставляют его в распоряжение ОМС для дезинфекции мест общего пользования; доставка рабочих на рабочие места выполняется собственным и наемным транспортом с соблюдением особых условий перевозки; прекращен прием граждан. Большинство предприятий прогнозирует и уже наблюдает существенное снижение платежной активности граждан и юридических лиц, что неизбежно приведет к падению поступления расчетов за реализованные услуги. В марте было снижение реализации предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, в ближайшее время упадет на 10-15%, поступления средств уже снизилось на 30% и продолжает падать. Развитию текущей ситуации способствует распространение средствами массовой информации ложных данных о том, что КМУ разрешил не оплачивать коммунальные услуги на период карантина. К тому же в конце марта стоимость электроэнергии на рынке поднялась на 20%. В настоящее время прогнозируется дефицит бюджета предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения на сумму ориентировочно 1 млрд грн в месяц. Принятые Верховной Радой Украины Законы по стабилизации финансового состояния субъектов хозяйствования в части предприятий водоснабжения и водоотведения не предусматривают реальных финансовых инструментов для минимизации кассовых разрывов и устойчивого функционирования предприятий. Законопроект №3275 "... обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" еще больше осложнил работу предприятий в правовой плоскости, предусмотрев перенос введения в действие Закона «О жилищно-коммунальных услугах" еще на длительный строк. Для стабилизации финансовой ситуации Кабинета Министров Украины необходимо срочно внести изменения в отраслевые законы (Закон "О жилищно-коммунальных услугах", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения") для усовершенствования и упрощения процедуры предоставления услуг. На видеоконференции будет проведен анализ состояния отрасли на сегодня и намечены пути по минимизации кризисных последствий. В конференции примут участие: Наталья Хоцяновская, директор Департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины; Виктор Токаренко, заместитель директора Департамента жилищной политики и систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины; Дмитрий Новицкий, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", председатель правления-генеральный директор ЗАО "АК" "Киевводоканал"; Андрей Никитин, вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", директор КП "Житомирводоканал"; Владимир Кобылянский, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод ХНУМГ им. А.Н. Бекетова, к.т.н., директор ООО "Научно-исследовательский центр водоснабжения и качества воды"; Вера Радченко, начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА; Анатолий Сагач, директор КП "Горводоканал" г. Суми; Дмитрий Ванькович, директор ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов; Модераторы: Павел Михайлиди, председатель Общественного совета при Министерстве развития общин и территорий Украины и Александр Шкинь, директор Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология". Для представителей СМИ по окончании конференции предусмотрен брифинг. Приглашаем к участию всех представителей коммунальной отрасли.