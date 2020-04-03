9.04.20 14:00-16:30 Видеоконференция по вопросам работы предприятий водоснабжения и водоотведения

9 апреля 2020 года с 14:00 до 16:30 Общественный совет при Министерстве развития общин и территорий Украины совместно с Ассоциацией "Укрводоканалэкология"проводят Всеукраинскую видеоконференцию по вопросам особенностей работы предприятий водоснабжения и водоотведения в условиях чрезвычайной ситуации "Пути по минимизации кризисных последствий".

Онлайн-трансляцию видеоконференции можно будет увидеть 9.04.20 с 14:00-16:30 на канале ИА "Украинские Новости": https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Присоединиться к конференции, а также пересмотреть повестку дня можно по ссылке: https://webinarvoda.minregion.online/? utm_cource = facebook_event & fbclid = IwAR1C-clN5dY2h7H4QcCaIAsasG4zvcqxrTGV7VAvad2tRs5wOFOzXZOcwAg

Введение карантина существенно усложнило работу предприятий жилищно-коммунальной отрасли, а именно:

максимальное количество работников отправлено в отпуск;

организована удаленная работа служб сбыта;

приостановлены плановые ремонтные работы;

минимизированы контакты работников, работающих на рабочих местах;

изменен график работы эксплуатационного персонала (сутки через трое);

проводится дезинфекция помещений гипохлоритом натрия;

предприятия, имеющие собственное производство гипохлорита предоставляют его в распоряжение ОМС для дезинфекции мест общего пользования;

доставка рабочих на рабочие места выполняется собственным и наемным транспортом с соблюдением особых условий перевозки;

прекращен прием граждан.

Большинство предприятий прогнозирует и уже наблюдает существенное снижение платежной активности граждан и юридических лиц, что неизбежно приведет к падению поступления расчетов за реализованные услуги.

В марте было снижение реализации предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, в ближайшее время упадет на 10-15%, поступления средств уже снизилось на 30% и продолжает падать.

Развитию текущей ситуации способствует распространение средствами массовой информации ложных данных о том, что КМУ разрешил не оплачивать коммунальные услуги на период карантина. К тому же в конце марта стоимость электроэнергии на рынке поднялась на 20%.

В настоящее время прогнозируется дефицит бюджета предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения на сумму ориентировочно 1 млрд грн в месяц. Принятые Верховной Радой Украины Законы по стабилизации финансового состояния субъектов хозяйствования в части предприятий водоснабжения и водоотведения не предусматривают реальных финансовых инструментов для минимизации кассовых разрывов и устойчивого функционирования предприятий.

Законопроект №3275 "... обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)" еще больше осложнил работу предприятий в правовой плоскости, предусмотрев перенос введения в действие Закона «О жилищно-коммунальных услугах" еще на длительный строк. Для стабилизации финансовой ситуации Кабинета Министров Украины необходимо срочно внести изменения в отраслевые законы (Закон "О жилищно-коммунальных услугах", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения") для усовершенствования и упрощения процедуры предоставления услуг.

На видеоконференции будет проведен анализ состояния отрасли на сегодня и намечены пути по минимизации кризисных последствий.

В конференции примут участие:

Наталья Хоцяновская, директор Департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины;

директор Департамента экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины; Виктор Токаренко, заместитель директора Департамента жилищной политики и систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины;

заместитель директора Департамента жилищной политики и систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины; Дмитрий Новицкий, президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", председатель правления-генеральный директор ЗАО "АК" "Киевводоканал";

президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", председатель правления-генеральный директор ЗАО "АК" "Киевводоканал"; Андрей Никитин, вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", директор КП "Житомирводоканал";

вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология", директор КП "Житомирводоканал"; Владимир Кобылянский, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод ХНУМГ им. А.Н. Бекетова, к.т.н., директор ООО "Научно-исследовательский центр водоснабжения и качества воды";

доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и очистки вод ХНУМГ им. А.Н. Бекетова, к.т.н., директор ООО "Научно-исследовательский центр водоснабжения и качества воды"; Вера Радченко, начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА;

начальник управления развития жилищно-коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА; Анатолий Сагач, директор КП "Горводоканал" г. Суми;

директор КП "Горводоканал" г. Суми; Дмитрий Ванькович, директор ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов;

директор ЛГКП "Львовводоканал", г. Львов; Модераторы: Павел Михайлиди, председатель Общественного совета при Министерстве развития общин и территорий Украины и Александр Шкинь, директор Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология".

Для представителей СМИ по окончании конференции предусмотрен брифинг.

Приглашаем к участию всех представителей коммунальной отрасли.