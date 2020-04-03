ОП-ЗЖ будет контролировать работу правительственной Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ, - Пузанов

"Власть, наконец, поняла, что решения Европейского суда по правам человека нельзя игнорировать." Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Александр Пузанов, комментируя решение Кабмина о создании Комиссии по вопросам исполнения решений ЕСПЧ, информирует портал партии.

"Требования нашей партии все-таки услышали. Я неоднократно объяснял: отказ украинского руководства выполнять рекомендации Венецианской комиссии и реагировать на решения Европейского суда по правам человека приводит к тому, что государство тратит миллиарды на выплату компенсаций истцам ЕСПЧ. Теперь об этом говорит министр юстиции, а Кабмин создаёт Комиссию по вопросам исполнения этих решений. Но этого недостаточно: сейчас нужно, чтобы работа комиссии не превращалась в политический туризм, а действительно обеспечила реальное и быстрое выполнение решений ЕСПЧ", - заявил Пузанов.

Народный депутат сообщил, что представители Оппозиционной платформы - За життя готовы войти в состав комиссии, и в любом случае партия будет контролировать эффективность ее работы.

"Оппозиционная платформа - За життя настаивала и настаивает на качественном пересмотре законодательства и исключении из него антиконституционных норм, имплементации рекомендаций ПАСЕ и неукоснительно соблюдении прав и свобод человека в Украине. Речь идет не только о том, чтобы исключить нарушения уголовного законодательства, - есть целый ряд законов, принятых в последние шесть лет, которые нарушают права граждан: это и законы о государственном языке, об образовании и о среднем образовании, дискриминирующие национальные меньшинства, и закон о люстрации, по которому уже есть немало исков, проигранных в ЕСПЧ. По всем этим законам существуют рекомендации Венецианской комиссии и решения ЕСПЧ, которые необходимо выполнить", - сказал политик.

Он привел данные Минюста о том, что по состоянию на 20 марта 2020 года Европейским судом по правам человека принято 1434 решений, которыми констатировано нарушение Украиной положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней.

"Всего же ежегодно украинские граждане подают почти 9 тысяч жалоб. И если власть откажется пересматривать законы согласно европейским рекомендациям, все они превратятся в вердикты ЕСПЧ, по которым нужно будет платить миллиарды гривен", - резюмировал Александр Пузанов.