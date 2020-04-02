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02 апреля 2020, четверг, 20:49 817
Экономика 2020-04-02T20:55:47+03:00
Українські Новини
Инвестиционный аналитик рассказал, как сохранить свои деньги во время кризиса

Инвестиционный аналитик рассказал, как сохранить свои деньги во время кризиса

Надежда Комендантова
Кризис, Финансы, Аналитики, Денис Белый, Степан Джус

Валютный депозит в банке – не лучший способ защитить личныесбережения от последствий экономического кризиса. Прибыль съедает 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

"Более надежным и выгодным финансовым инструментом являются валютные государственные облигации - ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов", - считают Степан Джус и Денис Белый, инвестиционные аналитики "Фридом Финанс Украина".

"Инвестор в облигации получает 100% гарантии возврата средств и не платит налог на доход. При этом, имеет возможность в любой момент продать облигации обратно. Минимальный лот — 1 штука. При помощи валютных облигаций можно не только уберечь средства от девальвации и инфляции, но и заработать во время кризиса дополнительный процентный доход.  Подобного сейчас не предложит ни один банк по своему депозиту", - объясняют эксперты.

Также, аналитики считают, что наиболее интересно сейчас инвестировать в сервисы, которые осуществляют доставку еды и продуктов. Для примера, количество сессий на сайте сервиса Zakaz.ua, который сотрудничает с сетями магазинов Novus, Metro, Ашан, Фуршет и МегаМаркет, выросло на 44%.

Все популярнее становятся сервисы доставки Glovo, Raketa и Menu.ua. В Menu.ua количество запросов от клиентов уже выросло на 25%, но в течение следующих 10-15 дней в компании ожидают рост количества заказов на 70%. За 2019 год рынок доставки продуктов в Украине вырос вдвое — до $100 млн. Из-за эпидемии коронавируса, как отмечает генеральный директор Zakaz.ua Андрей Курский, темпы ускорятся.

Также, по мнению аналитиков "Фридом Финанс Украина", успешными могут быть инвестиции в дрогери – магазины, специализирующиеся на продаже товаров, которые не нуждаются в особых условиях хранения: бытовой химии, косметики, парфюмерии, лекарств, которые отпускаются без рецепта врача. В условиях карантина, укрепят свои позициивнутренние производители подобных товаров, поскольку они не зависят от импорта.

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