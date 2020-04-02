Люди Кучера-Кудрявцева остались при делах в ГАСИ и наживаются на пандемии коронавируса, – СМИ

Лица, связанные с Кучером и Кудрявцевым даже после ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) продолжают воплощать старые схемы в строительной сфере и даже расширили и активизировали их во время карантина из-за вызванной коронавирусом пандемии COVID-19.

Об этом говорится в расследовании Обозревателя.

"Постановлением Кабинета министров №218 от 13 марта 2020 принято решение наконец ликвидировать ГАСИ. Но опять – красивая картинка, за которой совсем другая реальность. Автомат по дойке всех заработал снова на полную мощность. А возглавили его лучшие ученики Рыбака-Кучера-Кудрявцева, те же рабочие винтики коррупционных схем заняли места своих патронов на госдолжностях", – говорится в материале.

СМИ отмечают, что главой комиссии по ликвидации ГАСИ назначен замначальника одного из отделов Инспекции Богдан Федоренко. Параллельно с этим на должность председателя ГАСИ назначен Юрий Васильченко. До этого он занимал здесь должность начальника отдела.

"Васильченко сразу назначает Федоренко исполняющим обязанности начальника департамента разрешительных процедур. Теневыми кураторами схемы остались бывшие должностные лица из ГАСИ времен Кучера – Александр Сергиенко и Александр Воробьев. Это двоевластие на первый взгляд кажется бессмысленным. Но это такой дублирующий предохранитель: даже если заменят главу ГАСИ, то всегда есть глава ликвидационной комиссии", – пояснили СМИ.

Также, по их данным, пандемия и чрезвычайное положение открыли безграничные возможности и развязали руки новому руководству ГАСИ.

"Принятым 17 марта 2020 года законом, направленным на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни, предусмотрено, что со дня объявления карантина останавливается истечение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом. Это означает, что представленные документы могут просто не рассматриваться до окончания всех карантинных мероприятий или все же таки быть рассмотрены –исключительно по усмотрению чиновников", – констатируется в статье.

Там также называются "быстрые результаты" этой команды уже третьего поколения "коррупционных пираний".

"Реестр ежедневно прирастает неизвестными регистрациями объектов строительства; монополизация принятия решения о выдаче разрешения/сертификата по всей Украине на уровне Киева (сетка бэк-офисов Кучера-Кудрявцева уже ждет); отсутствие сроков на принятие решения о выдаче разрешительных документов и контроля за их соблюдением и т. д.", – перечисляется в материале.

Таким образом, по данным СМИ, схема "по 5 долларов за метр" работает еще мощнее, чем раньше.

"Бывшие клерки превзошли старых руководителей в "схематозе на стройке". Как настоящие мародеры, они воспользовались ситуацией, когда правительство все внимание уделяет борьбе с коронавирусом, начали торговлю разрешительными документами сомнительного качества. После завершения пандемии, ждем взрывного появления проблемных застроек и социального напряжения.

Строительная отрасль снова становится главным донором коррупционных средств. Интересно, кто на этот раз находится на вершине пирамиды", – резюмируется в статье.