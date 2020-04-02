В Харьковской области нефтетрейдеры помогут аграриям провести посевную кампанию, – СБУ

Руководитель пресс-центра Управления Службы Безопасности Украины в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что представители нефтетрейдинговых компаний Харьковщины согласились установить более гибкие цены для аграриев в период посевной кампании.

Об этом сообщило интернет-издание NewsRoom.

На встрече, которая прошла в управлении СБУ, стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности региона. Основной целью мероприятия стало обеспечение дополнительной поддержки аграрному сектору, недопущение срыва посевной кампании и любых проявлений рейдерства. В итоге представители нефтетрейдинговых компаний согласились продавать аграриям топливо в рассрочку и по сниженной цене.

"Сегодня, когда государство столкнулась с распространением коронавируса, что приводит к экономическому и социальному кризису, аграрная сфера остро нуждается в поддержке для проведения посевной. Без преувеличения - это вопрос национальной безопасности, стабильности социально-экономической ситуации в целом", - сказал начальник Харьковского регионального управления СБУ Роман Дудин.

Напомним, ранее Президент Украины наградил работников агропромышленного комплекса, в том числе 4 фермеров из Харьковской области. Соответствующий документ был опубликован на официальном веб-сайте главы государства. Орденами "За заслуги" III степени были отмечены глава фермерского хозяйства в Боровском районе Николай Кириченко и руководитель частного предприятия "Агропрогресс" Андрей Хвесик.