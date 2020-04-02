Фармацевтическая отрасль должна стать стратегической для национальной безопасности, - "Фармак"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает, что фармацевтическая отрасль должна стать стратегической для национальной безопасности.

Об этом на пресс-конференции сказал советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко.

"Должен быть стратегический план развития субстанций и лекарств, жизненно необходимых для Украины. Потому что эта ситуация показала, что каждая страна сама по себе и об Украине в третью, четвертую очередь вспомнят. Поэтому необходимо извлечь уроки и сделать стратегической медицинскую, фармацевтическую отрасль и производство субстанций для национальной безопасности", - сказал он.

По словам Усенко, Украина должна иметь крепкую медицинскую и фармацевтическую промышленность, необходим стратегический план развития этих отраслей, чтобы страна была самодостаточной, чтобы неотложные потребности в лекарствах были удовлетворены.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.