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02 апреля 2020, четверг, 16:30 116
Медицина 2020-04-02T16:30:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" за введение мировых практик по применению экспериментальных лекарств в Украине

"Фармак" за введение мировых практик по применению экспериментальных лекарств в Украине

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) выступает за введение мировых практик по применению экспериментальных лекарств в Украине.

Об этом на пресс-конференции сказал советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко.

"Сейчас нет доказанных или утвержденных регуляторными органами ЕС или США средств противовирусного лечения коронавируса, но в протоколы лечения включены средства, которые получили опыт эмпирическим путем. То есть нет времени проводить широкомасштабные классические клинические испытания, поэтому очень много средств было разрешено, они были включены в протоколы лечения. В Украине необходимо ввести такие же механизмы, как в ЕС, это называется compassionate use или "сочувственное применение лекарств", когда экспериментальные лекарственные средства с согласия пациента можно использовать в клинических целях", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в США по ряду препаратов Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дано экстренное разрешение на использование этих средств.

При этом FDA признает, что еще не доказана эффективность этих средств, они разрабатываются, изучаются, но уже разрешено их применение на территории США.

Усенко отметил, что в Украине законодательно такие нормы не урегулированы.

"Необходимо срочно принять закон, который разрешит "сочувственное применение лекарств" и разрешение на экстренное использование. Если будет это механизм, тогда легально сможет производить украинская промышленность и назначать по этим показаниям эти лекарства и врачи их смогут назначать", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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