"Фармак" продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами.

Об этом на пресс-конференции сказал советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко.

"Фармак продолжает обеспечивать сердечно-сосудистыми средствами, средствами против диабета, и прочими лекарствами, которые на первый взгляд не касаются коронавируса, но люди продолжают болеть "обычными" заболеваниями и также нужно это делать", - сказал он.

При этом Усенко отметил, что в стране должен быть принят стратегический план развития производства субстанций и лекарств, необходимых украинцам, что позволит эффективно реагировать в случае возникновения эпидемий и не зависеть от других стран в вопросах их поставки.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.