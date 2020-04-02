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02 апреля 2020, четверг, 16:05 54
Медицина 2020-04-02T16:06:12+03:00
Українські Новини
"Фармак" продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами

"Фармак" продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами

Александр Дмитриенко

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) продолжает обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами.

Об этом на пресс-конференции сказал советник по медицинским вопросам компании "Фармак" Виталий Усенко.

"Фармак продолжает обеспечивать сердечно-сосудистыми средствами, средствами против диабета, и прочими лекарствами, которые на первый взгляд не касаются коронавируса, но люди продолжают болеть "обычными" заболеваниями и также нужно это делать", - сказал он.

При этом Усенко отметил, что в стране должен быть принят стратегический план развития производства субстанций и лекарств, необходимых украинцам, что позволит эффективно реагировать в случае возникновения эпидемий и не зависеть от других стран в вопросах их поставки.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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