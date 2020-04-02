По итогам 1-го квартала медицина в общем фонде бюджета недофинансирована на 17%, – Левочкин

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя данные Госказначейства о недовыполнении госбюджета в марте на 10,2 млрд гривен, заявил, что симптомы бюджетного кризиса проявляются все сильнее, и потому вопрос о принятии адекватного закона об изменении бюджета становится сверхактуальным.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Экономический, а следом за ним и бюджетный кризис нарастают. Если в феврале госбюджет был недовыполнен на 4,7%, или на 3,5 млрд гривен, от плана, то в марте отставание от плана увеличилось до 10,4% и 10,2 млрд гривен соответственно. Бюджет не выполнен как по общему, так и специальному фонду. Вопрос о принятии изменений в бюджет становится крайне актуальным, потому что нарастают риски, что в дальнейшем не будет средств на самые необходимые расходы. Уже по итогам первого квартала медицина в общем фонде недофинансирована на 17%, и в дальнейшем такой подход недопустим", – сказал Левочкин.

Политик напомнил, что фракция ОПЗЖ не голосовала за правительственный проект изменений бюджета, потому что в этом бюджете у регионов забирается 15 млрд гривен, урезается финансирование инвалидов и на 8 млрд уменьшаются субсидии ЖКХ.

"Мы за такой бюджет голосовать не могли и в будущем за него голосовать не будем. Однако мы предложили правки, которые, мы надеемся, будут учтены к следующему чтению, и тогда мы проголосуем за госбюджет", – сказал он.

Нардеп пояснил, что сокращения ряда расходных статей бюджета не избежать, так как его наполнение в 1-м квартале – катастрофическое. По итогам первых трех месяцев госбюджет недобрал 11,6%, или 27,6 млрд гривен, доходов от плана на период. По общему фонду таможня провалила квартальный план – на 23,3%, или на 19,85 млрд гривен, налоговая – на 5,6%, или на 6,5 млрд грн.

"Все понимают, что секвестр бюджета необходим. Но сокращать нужно непроизводительные расходы, особенно расходы на содержание госаппарата и судебной системы. Поддержку населения и бизнеса, наоборот, нужно увеличить, и в нашем антикризисном пакете эти предложения есть", – резюмировал Левочкин.

Напомним, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала Антикризисный план решительных и последовательных мер для борьбы с распространением эпидемии, комплексной социальной защиты украинских граждан и помощи национальной экономике.