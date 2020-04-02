НСЖУ призвал обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов в условиях чрезвычайной ситуации

Национальный союз журналистов Украины призывает органы местного самоуправления обеспечить возможность беспрепятственного передвижения журналистов по всей территории Украины, в том числе - свободное пользование специальными маршрутами общественного транспорта. Наряду с медиками, коммунальщиками, правоохранителями, социальными работниками сегодня журналисты также выполняют важную работу, говорится в заявлении, размещенном на портале НСЖУ.

В cреду, 1 апреля, Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

В частности, в законе говорится: "Кабинету Министров Украины, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления при осуществлении мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, обеспечивать беспрепятственное передвижение журналистов по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация".

В последние недели журналисты работают в очень сложных условиях, рассказывая о том, как в Украине преодолевают пандемию коронавируса. Большинство сотрудников медиа не могут пойти в самоизоляцию и прекратить оперативное информирование граждан о развитии событий в стране. Каждая редакция СМИ ввела специальный режим работы во время карантина, акцентируя чрезвычайное внимание на безопасности здоровья сотрудников и источников информации. Но для многих сотрудников СМИ в Киеве и регионах важным вопросом является возможность пользования общественным транспортом - и для проезда в редакцию, и для выезда для сбора информации.

Исходя из общественной важности работы журналистов в это время, Национальный союз журналистов Украины предлагает властям обеспечить возможность для работников медиа во время выполнения профессиональных обязанностей пользоваться общественным транспортом в условиях противоэпидемических ограничений.

В соответствии с законодательством, статус журналиста в Украине подтверждается редакционным удостоверением зарегистрированного СМИ или удостоверением, выданным профессиональным объединением журналистов, в частности, Национальным союзом журналистов Украины.