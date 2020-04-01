Министр Криклий взял в советники Батищева, известного откатами на строительстве дорог, - Дубинский

Министра инфраструктуры Владислав Криклий назначил своим советником Андрея Батищева, при котором в 2015-2016 годах прекрасно работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский.

По словам Дубинского, теперь Национальный проект "Большая стройка" под угрозой.

"Батищев – глава "Укравтодора" от министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Партнер покойного депутата Еремеева и его товарищей по группе "Континиум" (заправки WOG). Когда его увольняли (собственно, с этим человеком было связано много коррупционных скандалов), все те поставщики по строительству дорог жаловались непосредственно Президенту. При нем все летело "по кэшу", и по 12,5% с каждого подряда по строительству дорог уходили на Пивоварского и прочих, кто окружал Петра Порошенко в то время", - заявил он.

Также народный депутат отметил, что Министерство инфраструктуры в последнее время стало центром скандального внимания.

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"История эвакуации украинцев через авиакомпании, которым государство Украина из резервного фонда через министра инфраструктуры Криклия выписывает компенсацию за выполнение полетов за украинскими гражданами, совершают эти полеты на коммерческой основе. Т.е. граждане платят за эти полеты, а государство что-то еще им (авиакомпаниям – прим. ред.) компенсирует. История с сертификацией газобаллонного оборудования. Мы с Александром Куницким вместе посещали господина Криклия. Условия которого - с тысячи компаний, которые выдавали сегодня сертификаты на газобалонное оборудование оставить шесть, которые будут наполнять карманы его и его смотрящих. У него там целый офис уже организовался", - подчеркнул Дубинский.