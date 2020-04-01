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01 апреля 2020, среда, 15:26 501
Верховная Рада и партии 2020-04-01T15:27:04+03:00
Українські Новини
Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин

Надо уже сегодня начать переговоры о реструктуризации внешних долгов, – Левочкин

Сергей Паламаренко
Сергей Левочкин, реструктуризация долга, Кабинет Министров Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Денис Шмыгаль, Внешний годолг
Сергей Левочкин. Фото: zаgittya.com.ua
Сергей Левочкин. Фото: zаgittya.com.ua

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин считает, что нынешний ограниченный бюджетный ресурс должен быть направлен, прежде всего, на обеспечение социальной защиты граждан. Поэтому, по его словам, существует настоятельная необходимость уже сегодня начать переговоры о реструктуризации долгов с кредиторами, в т.ч. с держателями еврооблигаций, ОВГЗ и международными финансовыми организациями.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

В запросе на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля говорится, что до сих пор все действия власти в финансовой сфере сводились, в основном, к привлечению новых займов для выплаты старых, в результате чего общая сумма государственного долга на начало марта превысила 83 млрд долларов.

В результате соотношение госдолга Украины к ВВП, являющееся главным показателем для определения долговой нагрузки на экономику, за последние 6 лет возросло с 39,9% ВВП в 2013 году до 50,1% ВВП в конце 2019 года. Это существенно выше среднего уровня для развивающихся стран Европы, который составил 31,3% ВВП.

"Распространение в Украине эпидемии коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис делают проблему чрезмерной долговой нагрузки особенно острой. Ведь суммарные платежи по государственному долгу, которые должны быть выполнены Украиной до конца текущего года (в 2-4 кварталах), составляют более 310 млрд гривен, в том числе 7,7 млрд долларов составляют выплаты по государственному долгу в валюте", – считает политик.

По его мнению, профинансировать указанные платежи в полной мере за счет привлечения новых кредитов вряд ли удастся, поскольку рынки внешних коммерческих заимствований в условиях глобальной рецессии фактически закрыты, а внутренний рынок ОВГЗ существенно сократился из-за отсутствия притока нерезидентов, которые были основными игроками на нем в последнее время.

"При таких условиях единственным гарантированным ресурсом погашения государственного долга и оплаты процентов по ним остаются средства государственного бюджета, включая остатки средств на счетах правительства. Однако доходы бюджета были ограничены еще до того, как украинская экономика почувствовала первые последствия эпидемии коронавируса", – подытожил Левочкин.

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