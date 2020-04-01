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01 апреля 2020, среда, 13:36 161
Силовые структуры 2020-04-01T13:38:46+03:00
Українські Новини
Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов

Елизавета Кесельман
СБУ, Карантин, Паника, Коронавирус, Фейковая информация

Служба безопасности Украины рассекретила группу интернет-агитаторов, которые за деньги распространяли фейковую информацию о коронавирусе в Укриане, тем самым разжигая панику среди общества. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Сообщается, что фейковую информацию агитаторы распространяли в социальной сети Facebook за деньги страны-агрессора. Так, спецслужбами установлено двое злоумышленников, которые выполняли заказы на публикации из России с целью причинения паники, дискредитации действий власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

 

Для популяризации фейков о COVID-19 они активно использовали сеть бот-аккаунтов, недостоверную информацию целенаправленно брали с запрещенных российских соцсетей.С заказчиками обвиняемые общались через закрытую группу социальной сети "ВКонтакте", где интернет-агитаторы отчитывались и о проделанной работе. Вознаграждение за противоправную деятельность поступала из кошельков электронных платежных систем РФ с максимальной анонимизации заказчиков.

На данный момент обвиняемые признали свою вину, предоставили доступ к аккаунтам в закрытых сообществах и способствуют выявлению лиц "кураторов". Продолжаются неотложные меры для установления как непосредственных заказчиков, так и других возможных сообщников интернет-агитаторов.

Как сообщали Українські Новини, США продлили санкции против России за кибератаки на правительственные сайты. 

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