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  • "Дарница" готова начать производство препарата с гидроксихлорохином для борьбы с коронавирусом, – СМИ
01 апреля 2020, среда, 12:11 1108
Медицина 2020-04-01T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Дарница" готова начать производство препарата с гидроксихлорохином для борьбы с коронавирусом, – СМИ

"Дарница" готова начать производство препарата с гидроксихлорохином для борьбы с коронавирусом, – СМИ

Павел Твердохлиб
Медицина, Дарница, Пандемия, Лечение, Фармакология, Коронавирус, Препараты
Фармацевтическая компания
Фармацевтическая компания "Дарница" Фото: ФК "Дарница"

Фармацевтическая компания "Дарница" сможет начать производство препарата с содержанием гидроксихлорохина в течение месяца после получения регистрации на субстанцию. Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV.

Журналисты напомнили, что все больше стран в мире начинают применять в борьбе с COVID-19 гидроксихлорохин/хлорохин.

Об эффективности таких препаратов заявил президент США Дональд Трамп и поручил проводить клинические испытания. Однако, чтобы доказать эффективность "Хлорохина", нужно еще много времени. Препарат пока применяется в рамках экспериментального лечения. В аптеках Украины препаратов с содержанием гидрохлорохина нет. 

Фармацевтическая компания "Дарница" заявила, что готова производить гидроксихлорохин-содержащий препарат, однако для этого нужны активные действия Минздрава.

"Специалисты компании "Дарница" изучали протоколы лечения коронавируса Китая, Франции и США, где есть свидетельства использования гидроксихлорохина. Если будут все разрешения – на "Дарнице" ожидают изготовления препарата на протяжении месяца. Но настаивают: это будет экспериментальное лекарство. В частности, в США пациенты подписывают соглашение о том, что будут принимать это лекарство в качестве экспериментального", - говорится в сюжете.

В свою очередь, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив заявил, что компания расчитывает на содействие государства в вопросе регистрации препарата для борьбы с COVID-19.

"Мы уже везем действующее вещество, именно гидроксихлорохин, которое не токсично. Нам удалось зарезервировать его на себя перед тем, как другие страны закрыли экспорт этого вещества. Мы очень ждем изменения в законодательство для того, чтобы зарегистрировать это действующее вещество в Украине и начать процесс разработки лекарства", - добавил он.

Напомним, "Дарница" подала заявку для регистрации субстанции гидроксихлорохина в государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины. 

Ранее врач Евгений Комаровский в своем видеоблоге призывал руководство страны ускорить вопрос получения разрешения от госрегулятора на проведение исследований и регистрацию лекарственных средств. По мнению авторитетного врача, страна может быть обеспечена хлорохином, если будет оперативно получено разрешение на производство.

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