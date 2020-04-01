За блокирование работы предприятий в кризис нужно давать 10 лет тюрьмы – политолог

На немногие стройки, где, несмотря на карантин и кризис, продолжаются работы, нападают группы "титушек" с целью вымогательства. Чтобы остановить волну рэкета, властям необходимо срочно принять "драконовские меры". Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов, опубликовав на своей странице в Facebook видео нападения спортсменов в масках на строительный объект в центре Киева.

"Поделюсь с вами уникальным видео. Центр Киева. Титушки ломают ворота и врываются на стройплощадку. Крепкие парни в масках– это люди депутата Мирошниченко, который давно зарабатывает тем, что шантажирует столичных застройщиков. Несколько месяцев они ходят в офисы продаж компании, которой принадлежит стройплощадка, и под всяческими предлогами пытаются дать понять – дескать, застройщик не прав, надо считаться с общественностью и "что-то решать". Для усиления психологической атаки наш депутат поставил у офиса продаж палатку с бомжами, которые изображают активистов. Застройщик на всю эту дешевую оперетку с ряжеными активистами и общественниками не реагировал. Как мы не реагируем, когда на парковке супермаркета нас осаждает стайка попрошаек. В итоге рэкетиры перешли к активным действиям. Стали тупо вламываться на стройплощадку. После того, как боевики сломали ворота, приехала полиция. И выписала на титушек протокол за нарушение карантина на 34 тысячи гривен! То есть никакой управы на рэкетиров сейчас нет – максимум, что может грозить – ответственность за несоблюдение карантина. Люди, что происходит? У нас большая часть строек в Киеве остановлена. Застройщик, к которому ворвались титушки депутата Игоря Мирошниченко, один из немногих, кто продолжает строить и обещает не останавливаться и все свои многочисленные объекты достроить. Несмотря на проблемы с подвозкой людей на работу, падение спроса на квартиры и т.п. И мы – государство, город – спокойно смотрим, как группировка шантажистов блокирует работу?! Мы сейчас должны бороться за сохранение каждого рабочего места, молиться на каждую живое предприятие, которое не разогнало людей в отпуска, которое работает, дает продукцию и платит налоги! А мы допускаем, чтобы их троллило это хулиганье?", - написал Кирилл Сазонов.

Политолог призвал Президента, главу Кабмина и Министра внутренних дел ввести уголовную ответственность для "титушек", блокирующих работу предприятий во время кризиса, - 10 лет в местах лишения свободы.

"Если сейчас не остановить эту волну рэкета и беспредела, мы завтра страну не узнаем. Будут сотни и тысяч таких банд, которые будут требовать у бизнеса платить им дань!!! Нужно уже сейчас вводить драконовские меры и жестоко наказывать всех, кто попытается хотя бы приблизиться и помешать работе любого живого предприятия! Не штрафы, а уголовное наказание до 10 лет. Сейчас мы на войне и нужны законы военного времени. Все очень просто – блокируешь строительство, значит блокируешь рабочие места и налоги, значит где-то не купят аппарат вентиляции легких, значит завтра кто-то умрет под дверями реанимации, не получив помощи. То есть любой псевдоактивист – это мародер и убийца. И поступать с ними нужно соответственно, как с мародерами и убийцами. Нужны очень жесткие меры, иначе Украина может захлебнуться в волне рэкета и насилия. Потому что чем больше предприятий остановят эти псевдоактивисты, тем больше будет голодных и безработных, тем все хуже будет криминогенная ситуация. Господа Зеленский, Шмыгаль, Аваков, задумайтесь! Пока не поздно", - заявил Кирилл Сазонов.