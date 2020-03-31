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31 марта 2020, вторник, 19:39 3370
Происшествия 2020-03-31T19:47:18+03:00
Українські Новини
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в житомирской области

Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в житомирской области

Ярина Вацяк
ДТП, Аваль, Федор Шпиг
Федор Шпиг. Фото: facebook.com/fedir.shpyg
Федор Шпиг. Фото: facebook.com/fedir.shpyg

Основатель банков "Аваль" и "Престиж" Федор Шпиг и его водитель погибли в ДТП с "Мерседесом" предпринимателя, еще одна пассажирка находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники.

ДТП произошло около 14 часов на 215-м километре трассы Киев-Чоп возле с. Романовка Новоград-Волынского района Житомирской области.

По предварительным данным, "Мерседес", в котором находился бизнесмен, потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.

Шпиг и его водитель погибли на месте. Еще одна пассажирка доставлена в больницу Новоград-Волынска. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Федор Шпиг — банкир, предприниматель, общественный деятель. Основатель банков "Аваль" и "Престиж", холдинга "Молочный альянс" (торговые марки "Славия", "Молочный Шлях", "Здорово" и "Яготинское"). Депутат Верховной Рады 3, 4 и 5. Занимал 56 место в списке самых богатых людей Украины в 2018 году по версии журнала Focus.ua. Кандидат экономических наук. 

Федор Шпиг родился 30 января 1956 года в селе Кобыжча Бобровицкого района Черниговской области.

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