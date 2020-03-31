"Токсичного" брата главы Офиса президента лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны, - СМИ

Денис Борисович Ермак, родной брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака, исключен из Консультативного совета, созданного при Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной. Об этом "Главкому" стало известно от источников в этом ведомстве. Решение было принято на второй же день после того, как разразился скандал с обнародованием скандальных видеозаписей, где брат главы Офиса президента обсуждает назначения на государственные должности. Видео минувшие выходные изложил в сети нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, с обвинениями в том, что новый глава Офиса президента и его брат "барыжит должностями".

По данным источника, руководство Госагентства решило отказаться от услуг Ермака, из-за высокой токсичности его фигуры.

Напомним, ранее "Главком" сообщал, что в феврале новая руководительница Госагентства по управлению Чернобыльской зоной Екатерина Павлова, которая возглавила ведомство несмотря на результаты кадрового конкурса, окружила себя десятками советников. 35-летняя Павлова, которая сама является фигуранткой скандального расследования о продаже должностей, собрала многочисленных советников под крышей "консультативного совета по вопросам проведения профессиональных консультаций". Чем занимался именно Денис Ермак в зоне отчуждения - вопрос открытый, отмечалось в материале "Берегиня Чернобыля". Кто на самом деле теперь руководит Зоной отчуждения".

35-летняя Екатерина Павлова занималась пиаром Госагентства по управлению Чернобыльской зоной, а затем возглавила его

Как сообщалось, из-за скандала с обнародованием видео с участием Ермака-младшего Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вчера открыла дело. Производство ведется по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак даст ответы на все вопросы по видеозаписей со своим братом. "Лично мое мнение, что коррупция недопустима. Я думаю, я здесь выгляжу немного странным, потому что это должно быть не моим личным мнением, а мнением любого нормального человека в нашем государстве. Если чиновник занимается такими действиями, то он будет наказан", - добавил Разумков.