Мэр Черновцов поблагодарил "Новую почту" за 2 000 защитных костюмов для врачей

Социально ответственный бизнес продолжает оказывать активную помощь в борьбе со смертельной угрозой коронавируса COVID-19. Крупнейшая в Украине почтовая служба "Новая почта" оплатила пошив 2 000 специальных защитных костюмов для врачей Черновцов. В ближайшие дни заказ будет выполнен, после чего средства индивидуальной защиты бесплатно доставят в больницы города.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук на своей странице в социаьной сети Facebook поблагодарил компанию за такую помощь.

"2 000 комбинезонов для защиты черновицких врачей на сумму 1 млн гривен оплатила сегодня "Новая почта". Ожидаем поставок на следующей неделе", – написал мэр.

По словам соучредителя компании "Новая почта" Инны Поперешнюк, помощь Черновцам предоставлена в рамках принятого 15 марта 2020 года решения о выделении 25 млн гривен на закупку медицинского оборудования, инвентаря, препаратов и средств индивидуальной защиты для лечебных заведений Украины.

"Мы не можем оставаться в стороне от всеобщей беды. Сегодня здоровье и жизни миллионов украинцев зависят от каждого из нас, в том числе ответственной социальной позиции бизнеса. В ближайшее время "Новая почта" закупит и поставит медучреждениям еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы продолжаем призывать представителей бизнеса, волонтеров, общественные организации присоединиться к благородному делу, внести свой вклад и всеобщими усилиями обеспечить больницы страны всем необходимым", – сказала Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 18 марта "Новая почта" доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи. Медикам было передано около 50 единиц оборудования, антивирусных препаратов и СИЗ. Компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта "Новая почта" передала Полтаве 2-й транш медицинской гуманитарной помощи. Областная инфекционная больница получила 8 100 респираторов, 3 502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов, а 5-я городская клиническая больница – 20 инфузионных насосов.

В рамках принятого Кабинетом Министров Украины постановления, разрешающего продажу лекарственных препаратов в онлайн-режиме и их доставку средствами почтовой связи, "Новая почта" откликнулась на просьбу Президента Украины привезти в медучреждения 24 областей нашей страны крупную партию средств индивидуальной защиты и медприборов. Всего за 4 дня, с 26 по 29 марта, компания установила своеобразный рекорд: медучреждениям бесплатно доставлено 120 тонн товаров медицинского назначения. "Новая почта" задействовала 6 фур, каждая из которых развезла по областным центрам Украины 20 тонн жизненно важных грузов.