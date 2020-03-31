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31 марта 2020, вторник, 16:44 673
Судебная власть 2020-03-31T16:52:18+03:00
Українські Новини
Руководителя охраны ночного клуба Fifty, жестоко избившего посетителя, взяли под стражу на 55 дней

Руководителя охраны ночного клуба Fifty, жестоко избившего посетителя, взяли под стражу на 55 дней

Ирина Дорофейчук
Избиение, Голосеевский райсуд Киева, Ночной клуб Fifty, Тяжкие телесные повреждения
Ночной клуб Fifty. Фото из открытых источников
Ночной клуб Fifty. Фото из открытых источников

Сегодня, 31 марта, Голосеевский районный суд г. Киева принял решение о взятии под стражу на 55 дней руководителя охраны столичного ночного клуба Fifty, который подозревается в жестоком избиении посетителя. На окончательное решение суда по этому делу подозреваемому придется ожидать за решеткой. Решение было принято по принципиальной позиции прокуроров Киевской местной прокуратуры №1 и по ходатайству следователей Голосеевского УП ГУ Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщило интернет-издание Голос.ua.

По словам источника издания, руководитель охраны ночного клуба Fifty (Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве) подозревается в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Согласно решению суда, мера пресечения не предусматривает права залога и является обоснованной, поскольку существует риск воздействия на свидетелей со стороны подозреваемого, а также риск уничтожения и искажения вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения.

"Надеемся, что работники правоохранительных органов, несмотря на давление со стороны руководства клуба, доведут дело до судебного приговора. А лицо, совершившее преступление, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Украины. Этот случай станет показательным для тех, кто забывает о том, что жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью", - отметил собеседник издания.

Напомним, как написало издание ранее, 15 февраля правоохранители провели обыски в ночном клубе Fifty, где прямо во время вечеринки охрана избила посетителя.

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