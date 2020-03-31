Руководителя охраны ночного клуба Fifty, жестоко избившего посетителя, взяли под стражу на 55 дней

Сегодня, 31 марта, Голосеевский районный суд г. Киева принял решение о взятии под стражу на 55 дней руководителя охраны столичного ночного клуба Fifty, который подозревается в жестоком избиении посетителя. На окончательное решение суда по этому делу подозреваемому придется ожидать за решеткой. Решение было принято по принципиальной позиции прокуроров Киевской местной прокуратуры №1 и по ходатайству следователей Голосеевского УП ГУ Национальной полиции в Киеве.

Об этом сообщило интернет-издание Голос.ua.

По словам источника издания, руководитель охраны ночного клуба Fifty (Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве) подозревается в причинении умышленных тяжких телесных повреждений, по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Согласно решению суда, мера пресечения не предусматривает права залога и является обоснованной, поскольку существует риск воздействия на свидетелей со стороны подозреваемого, а также риск уничтожения и искажения вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения.

"Надеемся, что работники правоохранительных органов, несмотря на давление со стороны руководства клуба, доведут дело до судебного приговора. А лицо, совершившее преступление, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Украины. Этот случай станет показательным для тех, кто забывает о том, что жизнь и здоровье человека являются высшей ценностью", - отметил собеседник издания.

Напомним, как написало издание ранее, 15 февраля правоохранители провели обыски в ночном клубе Fifty, где прямо во время вечеринки охрана избила посетителя.