Компания "слуги народа" Негулевского получила на дорожных тендерах более 25 млн грн, - СМИ

Компания "София Гранит", учредителем, а после избрания в парламент - конечным бенефициарным собственником которой значится депутат от фракции "Слуга Народа" Игорь Негулевский выиграла тендеры на эксплутационное содержание дорог в Николаевской области на сумму более 25 миллионов гривен. Об этом сообщается в материале издания "Обозреватель", цитирующем данные расследования программы "Watchdogs".

Как отмечает автор статьи, именно эта фирма вдруг стала одним из фаворитов-подрядчиков строительства дорог на Николаевщине.

"После захода Негулевского в парламент компания внезапно стала получать миллионные заказы на ремонты дорог. При том, что сентября 2019 года компания занималась разве что поставками щебня и ямочным ремонтом. А с сентября и до сегодняшнего дня получает тендеров на сумму более 25 миллионов гривен. При этом растут не только суммы, но и уровень заказов - теперь услугами "София Гранит" пользуются не только сельские советы, но и областные", - отмечается в материале.

Согласно данным из открытой базы данных YouControl, по сравнению с предыдущими годами "София Гранит" продемонстрировала колоссальный рост количества и сумм заказов.

"Негулевский и в парламенте работает, что называется "по специальности" - он член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, возглавляет подкомитет по вопросам автомобильного транспорта. Поэтому стремительный взлет "София Гранит" в сфере дорожного строительства не удивляет. Но главное то, что никаких отремонтированных дорог николаевцы так и не увидели..", - подчеркивает автор статьи.

В качестве примера того, какого качества работу выполняет компания Негулевского, журналист Watchdogs снял видео участков, где должен был проводится ремонт. На одном из видео он стоит на дороге в яме по колено.

"В программе расследований такое состояние дорог назвали "марсианскими ландшафтами". Однако, у марсианских ландшафтов естественное происхождение. А происхождение ландшафта дорог Николаевской области - плод усилий местного "Укравтодора" и подрядчиков а ля компания "слуги народа" Негулевского "София Гранит", - резюмирует автор статьи.