Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19

Известный телевизионный журналист Андрей Пальчевский обвинил медицинскую мафию и нардепа Михаила Радуцкого в сокрытии правдивой картины распространения эпидемии COVID-19 в Украине путем закрытия лаборатории, тестирующей на коронавирус. Таким образом, на сегодня в Украине невозможно сдать альтернативные тесты на коронавирус и монополизирована информация о распространении эпидемии. С этой информацией Пальчевский будет обращаться в Офис Президента, Верховный Совет и судебные органы.

В своем обращении Андрей Пальчевский заявил: "Медицинская мафия в лице Радуцкого закрывает лаборатории, устраняя конкурентов и используя служебное положение для зарабатывания денег во время эпидемии".

"Во время эпидемии силы МОЗа бросаются на конкурентов частного бизнеса Радуцкого вместо того, чтобы бороться с эпидемией в стране! Например, они придумали историю о том, что одна из мощнейших лабораторий страны, в эпоху эпидемии, не доложила о больных. И теперь они присылают представителей лицензионного комитета чтобы лишить лабораторию лицензии", – заявил Пальчевский.

"Какие 400 человек больных? – говорит Пальчевский. – Если мы знаем, что у нас врачей заражается по 100 человек в день! Кстати, о врачах – а кто их обеспечил чем? Вместо того, чтобы вот эти вот “балачки” нам рассказывать и сделать то, что было положено, а именно – подготовить врачей в первую очередь и мед. персонал к борьбе, они сейчас будут скрывать информацию. Не получится!

Пока руководство страны не сразил коронавирус – нужно окружить себя людьми, которые могут защитить всю страну, а не набором негодяев, которые где-то когда-то работали и работают в “частных лавочках” и сейчас безтендерно метут деньги на народной беде. Они должны ответить за преступную халатность!Это давление и преследование приведет к обратной для властей реакции общества", – резюмировал Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский жестко раскритиковал власть за "подготовку" к эпидемии и рассказал, что больных в Украине в 10 раз больше.

А в украинском сегменте Фейсбук набирает популярности хэштэг #крадуцкий.