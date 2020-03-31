подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19
31 марта 2020, вторник, 09:13 726
Политика 2020-03-31T09:15:42+03:00
Українські Новини
Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19

Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19

Татьяна Зотова
Медицина, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Михаил Радуцкий, Андрей Пальчевский
Михаил Радуцкий и Андрей Пальчевский Фото: gordonua.com
Михаил Радуцкий и Андрей Пальчевский Фото: gordonua.com

Известный телевизионный журналист Андрей Пальчевский обвинил медицинскую мафию и нардепа Михаила Радуцкого в сокрытии правдивой картины распространения эпидемии COVID-19 в Украине путем закрытия лаборатории, тестирующей на коронавирус. Таким образом, на сегодня в Украине невозможно сдать альтернативные тесты на коронавирус и монополизирована информация о распространении эпидемии. С этой информацией Пальчевский будет обращаться в Офис Президента, Верховный Совет и судебные органы.

В своем обращении Андрей Пальчевский заявил: "Медицинская мафия в лице Радуцкого закрывает лаборатории, устраняя конкурентов и используя служебное положение для зарабатывания денег во время эпидемии".

"Во время эпидемии силы МОЗа бросаются на конкурентов частного бизнеса Радуцкого вместо того, чтобы бороться с эпидемией в стране! Например, они придумали историю о том, что одна из мощнейших лабораторий страны, в эпоху эпидемии, не доложила о больных. И теперь они присылают представителей лицензионного комитета чтобы лишить лабораторию лицензии", – заявил Пальчевский.

"Какие 400 человек больных? – говорит Пальчевский. – Если мы знаем, что у нас врачей заражается по 100 человек в день! Кстати, о врачах – а кто их обеспечил чем? Вместо того, чтобы вот эти вот “балачки” нам рассказывать и сделать то, что было положено, а именно – подготовить врачей в первую очередь и мед. персонал к борьбе, они сейчас будут скрывать информацию. Не получится!

Пока руководство страны не сразил коронавирус – нужно окружить себя людьми, которые могут защитить всю страну, а не набором негодяев, которые где-то когда-то работали и работают в “частных лавочках” и сейчас безтендерно метут деньги на народной беде. Они должны ответить за преступную халатность!Это давление и преследование приведет к обратной для властей реакции общества", – резюмировал Пальчевский.

Напомним, ранее Пальчевский жестко раскритиковал власть за "подготовку" к эпидемии и рассказал, что больных в Украине в 10 раз больше.

А в украинском сегменте Фейсбук набирает популярности хэштэг #крадуцкий.

 

 

 

Больше новостей о: Медицина Карантин Пандемия Коронавирус Михаил Радуцкий Андрей Пальчевский

"Мертвая" экономика приведет к социальному взрыву ...
Заработок на панике: Журналисты и соцсети раскрити...
Мировой туризму потеряет почти треть от 1,5 трилли...
У двух пациентов Александровской больницы острая д...
Рада открыла рынок земли с июля 2021
Количество заболевших COVID-19 приближается к 800 тыс. Данные на 31 марта
Новости
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1
Украина не может не работать полгода. Шмыгаль заявил о возможном послаблении карантина 09:25
Из-за карантина предельный срок заключения договоров на коммуналку перенесли 09:14
Пальчевский обвинил медицинскую мафию и Радуцкого в сокрытии правдивой картины об эпидемии COVID-19 09:13
Александровская больница. Фото: Facebook Людмила Антоненко
У двух пациентов Александровской больницы острая дыхательная недостаточность из-за коронавируса 08:54
Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам 08:54
больше новостей
Афера на "коронавирусной" тысяче: как с карточек пенсионеров мошенники крадут деньги 06:00
Кабмин уменьшит расходы на образование, - Шмыгаль 19:04
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
больше новостей
Грабят магазины и снимают последние деньги. В Италии из-за карантина начались массовые беспорядки 19:39
Прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта, - журналист 20:37
Киев ввел ограничения на въезд и выезд из Козина и Лесников на время карантина 19:58
Александр Децик: Полюбить зверя 15:39 Мнение
Новым Министром здравоохранения станет экс-глава Одесской области Максим Степанов – что о нем известно? 14:38
больше новостей
Доллар подешевел. НБУ обнародовал курс валют на вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok