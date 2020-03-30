В Украине на 37% упали продажи бытовой техники во время карантина

Продажи бытовой техники в Украине за первую неделю карантина сократились на 37% по сравнению с началом года.

Об этом говорится в сообщении компании GfK Ukraine, передают Українські Новини.

"Рынок бытовой техники и электроники в первую неделю карантина за 15-21 марта сократился на 37%, при этом оффлайн продажи сократились на 54%, тогда как онлайн – выросли на 20%. В среднем, в начале 2020 года онлайн продажи составили приблизительно 21%, а на 12 неделе (15-21 марта) доля составила 44%, что есть вполне естественным на фоне закрытия физических магазинов и ограничения передвижения граждан", - сообщила GfKUkraine.

При этом все секторы рынка бытовой техники показали сокращение: на 30% в продажах телевизоров, 40% - в мелкой бытовой технике, 5% - в IT технике, 50% - в секторе телекоммуникаций.

GfKUkraine выделяет три продуктовые группы: ноутбуки, которые показали небольшое увеличение продаж (на 1%) в связи с увеличением людей, которые работают дистанционно; морозильные камеры, которые также показали увеличение продаж (на 7%); смартфоны, в которых наблюдается большое падение продаж (на 50%).

Исключая производителей ноутбуков, большинство производителей продемонстрировали приблизительно среднюю рыночную динамику.

Как сообщали Українські Новини, каждый третий украинец покупает в интернете: скупают технику, одежду и косметику.

А в 2018 украинцы потратили в "черную пятницу" рекордную сумму на бытовую технику.