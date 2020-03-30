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30 марта 2020, понедельник, 13:41 59
Верховная Рада и партии 2020-03-30T13:41:30+03:00
Українські Новини
Бойко предложил раздать всем гражданам по 1 тыс. гривен, чей семейный доход ниже 2 прожиточных минимумов

Бойко предложил раздать всем гражданам по 1 тыс. гривен, чей семейный доход ниже 2 прожиточных минимумов

Татьяна Зотова
Финпомощь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко предложил выделить из государственного бюджета по 1 тыс. гривен для каждого гражданина, чей совокупный семейный доход ниже 2 прожиточных минимумов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"У нашей политической силы есть такой Антикризисный план. Частично он уже начал воплощаться в жизнь благодаря нашей работе. Он состоит из 4 главных направлений", – сказал Юрий Бойко.

Первое направление – поддержка медицины. "Начиная с увеличения зарплат врачам, страхования врачей, потому что они сегодня на переднем крае борьбы с коронавирусом, и заканчивая прекращением этой так называемой медицинской реформы, отработкой модели, которая позволит медицине действительно работать для людей, налаживанием производства необходимых медпрепаратов и медоборудования – всего того, чего сейчас не хватает в больницах", – подчеркнул парламентарий.

Второе направление – наполнение бюджета. "Это жесткие меры, направленные против оттока валюты из страны, проведение реструктуризации внешних долгов. Нужно не просто кромсать бюджет, урезая и так небольшие статьи расходов", – отметил он.

Третье направление – поддержка бизнеса. "Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Частично эти предложения нашли отражение в законопроекте, который сегодня, надеюсь, будет принят. Но надо идти дальше. Бизнес нуждается в реальных финансовых вливаниях, государственной помощи, удешевлении кредитов и увеличении бюджетного финансирования по некоторым направлениям", – подчеркнул Юрий Бойко.

Четвертое направление – поддержка людей. "Сегодня люди не имеют достаточных сбережений, они не работают и лишены доходов. Мы настаиваем на разработке программы поддержки граждан. Наше предложение – дать 1 тыс. гривен каждому человеку, у которого доход в семье на одного человека составляет менее 2 прожиточных минимумов. Оказать помощь молодым семьям, тем, кто не может платить за коммунальные услуги и выплачивать кредиты", – отметил политик.

"Это абсолютно четкий Антикризисный план, и его нужно воплощать. Тогда люди увидят, что государство о них заботится. Залогом успешной борьбы с эпидемией является сильная государственная власть и финансовая подушка, которая есть в стране. Эти две составляющие уже дали некоторым странам возможность побороть эту беду", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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