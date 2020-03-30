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  • Рекорд компании "Новая почта": за 4 дня она бесплатно доставит в 25 регионов страны 120 тонн медицинских товаров
30 марта 2020, понедельник, 12:35 970
Экономика 2020-03-30T12:35:01+03:00
Українські Новини
Рекорд компании "Новая почта": за 4 дня она бесплатно доставит в 25 регионов страны 120 тонн медицинских товар

Рекорд компании "Новая почта": за 4 дня она бесплатно доставит в 25 регионов страны 120 тонн медицинских товаров

Павел Твердохлиб
Медицина, Почта, Пандемия, Коронавирус, Новая почта, Вячеслав Климов
Новая почта. Фото: НП
Новая почта. Фото: НП

В ходе недавней встречи президента Украины с представителями отечественного бизнеса ведущие игроки отраслей договорились консолидировать усилия в борьбе со смертоносным вирусом. Являясь крупнейшей службой доставки в Украине, компания "Новая почта" обязалась обеспечить государство бесплатной доставкой грузов в медицинские учреждения по всей территории страны. 26 марта 2020 года этот проект стартовал.

В координации с Офисом Президента "Новая почта" доставит в больницы 24 областей и города Киева крупную партию средств индивидуальной защиты и медицинских приборов. Медики получат более 6 млн пар защитных перчаток, 7,5 тыс. шапочек, 14 тыс. пар бахил, 19,5 тыс. термометров, более 3,6 тыс. пульсоксиметрических датчиков для детей и взрослых, около 5 тыс. вирусо-бактериальных фильтров и прочее. В общей сложности больницам направлено 6,5 млн единиц медицинских товаров.

По словам руководства компании, доставка будет выполнена в течение пяти дней – с 26 по 30 марта. Первые почтовые машины уже отправились в путь. Компания задействовала 6 фур, каждая из которых привезла по 20 тонн груза на сортировочные терминалы, после чего посылки направят во все области Украины. Доставка груза будет выполнена бесплатно.

"Как и в 2014 году каждый украинский бизнес просто обязан сделать все, что в его силах, чтобы защитить Украину от страшной угрозы. Мы сделаем то, что умеем лучше всего – быстро и качественно доставим рекордную партию медицинских товаров в больницы по всей Украине. Компания выполнит это бесплатно, соблюдая все наши стандарты по скорости. Несмотря на все сложности, наша логистика и инфраструктура работают надежно и безопасно, жители Украины и украинский бизнес могут рассчитывать на "Новую почту"!", – заявил соучредитель компании "Новая почта" Вячеслав Климов.

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