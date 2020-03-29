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29 марта 2020, воскресенье, 11:48 18
Верховная Рада и партии 2020-03-29T11:49:02+03:00
Українські Новини
Надо четко сказать внешним кредиторам, что Украина не собирается возвращать долги в этом году, - Бойко.

Надо четко сказать внешним кредиторам, что Украина не собирается возвращать долги в этом году, - Бойко.

Надежда Комендантова
Оппозиционная платформа – За жизнь, Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Без работающей экономики у страны не будет средств на борьбу с эпидемией.

Об этом заявил Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко, комментируя финансово-экономическую ситуацию в Украине, передает пресс-служба партии.

"До конца года стране необходимо выплатить внешним кредиторам 11,6 млрд долларов. С учетом провала в выполнении бюджета, закрывшихся внешних рынков и других негативных экономических факторов, Украина не сможет самостоятельно пройти такие выплаты. В то же время, требования единственного из оставшихся в доступе кредиторов – МВФ (Украина надеется получить от МВФ кредит в сумме 8 млрд долл., - ред.) – касаются принятия парламентом закона об открытии рынка земли.  Это приведет к её продаже в кризис по дешёвке, что является для Оппозиционной платформы - За жизнь категорически неприемлемым. Земля – это наш главный национальный ресурс", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что ключевая задача для правительства – это говорить с внешними кредиторами о реструктуризации долгов.

"Сегодня надо четко сказать внешним кредиторам, что мы не собираемся возвращать такие долги в этом году, прекратить вывод валюты из страны, прекратить спекуляции с ОВГЗ и провести переговоры с владельцами еврооблигаций. Это ключевая задача, которую должно сделать правительство", - подчеркнул оппозиционный политик.

Второй важный вопрос касается бюджета. По его словам, эффективность мер, предложенных правительством, для преодоления и эпидемиологического кризиса, и экономического, вызывает большие сомнения.

"Когда я их послушал, у меня возникли вообще большие сомнения, что они в состоянии что-то сделать, чтобы вывести страну из кризиса. Например, что они предлагают - они хотят по максимуму забрать деньги у регионов (минус 20 млрд грн.), а центральные органы власти сделать "священными коровами" (только минус 1,3 млрд грн.). Такого быть не должно, если терпят, то терпят все!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Главная задача, по его словам, это поддержать сейчас медиков и обеспечить людям социальную защиту, и прислушиваться к конструктивным советам, чтобы "не терять драгоценное время, которого у страны сейчас просто нет".

ам всем придется браться за эту работу, не просто объединившись, а эффективно помогая нашему государству выбраться из долговой ямы, чтобы поддержать экономику и защитить людей. У Оппозиционной платформы - За жизнь есть готовый Антикризисный план, в котором по пунктам прописано, что необходимо сделать, чтобы минимизировать экономические последствия эпидемии, как сбалансировать бюджет, как перераспределить расходы, где взять доходы, чтобы не рухнула экономика и была обеспечена социальная защита граждан. Задача власти - взять его и выполнить", - резюмировал Юрий Бойко.

 

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